La supermodella brasiliana è apparsa a sorpresa in due clip trasmesse durante la diretta del Fashion Show del marchio di lingerie del 18 ottobre annunciando un misterioso ritorno sulle scene. Cosa sappiamo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Quando è tempo di Victoria's Secret Fashion Show impossibile non pensare a Gisele Bündchen, volto simbolo di numerose campagne del marchio di abbigliamento intimo statunitense nei primi del Duemila e iconico angelo di sfilate entrate nella storia del brand.

Gisele non sfila più dal 2015 ma ha sorpreso tutti i suoi ammiratori apparendo sullo schermo in lingerie e in tutto il suo splendore nel corso della messa in onda del Victoria's Secret Fashion Show 2026 dello scorso 18 ottobre in due brevissimi momenti, prima e dopo la sfilata.

Nel primo messaggio scaldava il pubblico prima dell'inizio dello spettacolo, in quello al termine ha fatto di più dicendo: "Mi vedrete molto presto".

Che sia una piccola anticipazione di una nuova campagna con la supermodella brasiliana? In molti ci sperano. Intanto lei, a Miami, lontano dalle luci del set, è stata vista con le stampelle e con un vistoso tutore al piede, segni di un infortunio recente di cui non si conoscono bene i dettagli.

L'infortunio e il messaggio per il Fashion Show 2026 Da quando Gisele Bündchen ha lasciato il mondo delle sfilate per dedicarsi alla sua vita e alla sua nuova famiglia (all'inizio del 2025 ha dato alla luce il suo terzo figlio, nato dall'amore con Joaquim Valente), è sempre più raro vederla in pubblico anche se non è infrequente ritrovarla tra gli ospiti di un grande evento di settore o protagonista di campagne pubblicitarie.

Il cameo per Victoria's Secret arrivato anche sui social nella notte del Fashion Show 2026 di Los Angeles potrebbe essere il teaser di una nuova campagna pubblicitaria, infatti sui social ci sono i riferimenti per l'acquisto online dei capi di abbigliamento intimo da lei indossati, nello specifico, un completo di merletto rosa super seducente e ultra femminile.

Nonostante Gisele indossasse la celebre vestaglia di satin a righe bianca e rosa - un capo cult che vediamo spesso nel backstage della sfilata - non c'era nessuna speranza di vederla in passerella con gli altri angeli.

La supermodella brasiliana, infatti, era stata fotografata nel weekend a Miami Beach mentre usciva dal suo albergo con le stampelle e un tutore al piede destro.

Le foto, diffuse dalla stampa americana e anche da Page Six, non hanno ricevuto un commento da parte dei rappresentanti di Bündchen, per cui non si conoscono ancora i dettagli dell'incidente né i tempi di guarigione. Leggi anche Victoria's Secret Show 2026, il bacio di Palvin a Dylan Sprouse

Gisele, icona di Victoria's Secret Il legame tra Gisele Bündchen e Victoria's Secret risale al 1999, anno in cui la brasiliana, allora diciannovenne, sfilò per la prima volta per il marchio.

L'anno successivo era già diventata ufficialmente un angelo ed è apparsa in passerella ogni anno fino al Fashion Show del 2006.

Già nel 2000 le fu dato l'onore di presentare il pezzo più prezioso della collezione, l'iconico Fantasy Bra, il modello Red Hot Fantasy, realizzato con diamanti e rubini, dal valore di 15 mila dollari.

Sempre diamanti e rubini, nel 2005, per la realizzazione del modello Sexy Splendor inserito nel contesto di un look natalizio, con gli stivali rossi e la cintura con la fibbia gioiello.

Quanto alle campagne scattate per il marchio sono numerosissime, quasi tutte concentrate negli anni in cui Gisele era sotto contratto per il marchio.

Più recentemente, nel 2023, ha partecipato a una campagna virale, "The Icon", in cui posava in lingerie insieme ad altre bellezze delle passerelle.