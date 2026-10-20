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Fiorella Mannoia, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo i concerti a Bologna, venerdì 23 ottobre Fiorella Mannoia proseguirà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Lac di Lugano. Il 27 novembre l’artista pubblicherà l’album Anime Salve

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Il 21 e il 22 ottobre Fiorella Mannoia (FOTO) sarà protagonista di un doppio appuntamento live al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fiorella mannoia a bologna, la possibile scaletta

 

Il 27 novembre Fiorella Mannoia pubblicherà Anime Salve, in arrivo a circa due anni di distanza dall’album Disobbedire contenente anche il brano Mariposa presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre l'artista proseguirà la tournée con gli attesi spettacoli in programma al Teatro EuropAuditorium, questo l’indirizzo: piazza della Costituzione, 4, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei due appuntamenti live. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:

  • Dolcenera
  • Smisurata preghiera
  • Prinçesa
  • Khorakhané (A forza di essere vento)
  • La guerra di Piero
  • C’è tempo
  • La canzone di Marinella
  • L’uomo con i capelli da ragazzo
  • Fiume Sand Creek
  • Lindbergh
  • Don Raffaè
  • Lunaspina
  • Amore che vieni, amore che vai
  • Panama
  • Mio fratello che guardi il mondo
  • Bocca di rosa
  • La mia banda suona il rock
  • Il pescatore
  • Anime salve
  • Sally
  • Mariposa
  • Quello che le donne non dicono

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Dopo i due concerti in scena a Bologna, venerdì 23 ottobre Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro Lac di Lugano. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Torino a Lecce passando per Palermo, Firenze, Legnano, Ravenna e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli del tour 2026:

  • 23 ottobre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
  • 28 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
  • 29 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
  • 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
  • 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
  • 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
  • 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
  • 18 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
  • 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
  • 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
  • 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
  • 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
  • 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
  • 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
  • 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
  • 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI

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