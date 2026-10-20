Fiorella Mannoia, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

Dopo i concerti a Bologna, venerdì 23 ottobre Fiorella Mannoia proseguirà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Lac di Lugano. Il 27 novembre l’artista pubblicherà l’album Anime Salve
Il 21 e il 22 ottobre Fiorella Mannoia (FOTO) sarà protagonista di un doppio appuntamento live al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella mannoia a bologna, la possibile scaletta
Il 27 novembre Fiorella Mannoia pubblicherà Anime Salve, in arrivo a circa due anni di distanza dall’album Disobbedire contenente anche il brano Mariposa presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre l'artista proseguirà la tournée con gli attesi spettacoli in programma al Teatro EuropAuditorium, questo l’indirizzo: piazza della Costituzione, 4, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei due appuntamenti live. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
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Dopo i due concerti in scena a Bologna, venerdì 23 ottobre Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro Lac di Lugano. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Torino a Lecce passando per Palermo, Firenze, Legnano, Ravenna e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli del tour 2026:
- 23 ottobre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- 28 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 29 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
- 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
- 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 18 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
- 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
- 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
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