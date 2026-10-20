Sky Voices, nasce il primo canale dedicato ai video podcast

Dal 2 novembre su Sky e NOW debutta Sky Voices, il primo canale interamente dedicato ai video podcast. Il nuovo spazio riunisce produzioni digitali Sky Original e contenuti realizzati da partner come Corax, OnePodcast, Vois e BSMT, con protagonisti del podcasting italiano tra cui Pablo Trincia, Mariangela Pira, Mia Ceran, Stefania Andreoli e Gianluca Di Marzio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Arriva il primo canale interamente dedicato ai video podcast: nasce Sky Voices, dal 2 novembre su Sky (canale 118) e su NOW. Un nuovo spazio che riunisce le produzioni digitali Sky Original e i più rilevanti contenuti realizzati da altri protagonisti del settore, portando in TV alcune tra le voci più interessanti del panorama del podcasting italiano. Talent, autori e professionisti affermati, con esperienze e punti di vista differenti daranno vita a un’offerta che attraversa generi e linguaggi, mettendo al centro storie, idee e temi capaci di raccontare il presente.

Un nuovo spazio per i video podcast In un universo del podcasting sempre più ricco e articolato, Sky Voices offre un nuovo spazio in cui fruire i video podcast, mettendo a disposizione del pubblico una selezione editoriale che riunisce le voci che meritano di essere ascoltate in un unico palinsesto. Il canale prende forma proprio dall’incontro tra la varietà dei contenuti e la capacità di Sky di valorizzarli e organizzarli in un’offerta coerente, riconoscibile e accessibile. Cronaca e attualità, sport, crime, economia, cultura, società e intrattenimento sono i principali temi che animeranno Sky Voices, con uno sguardo trasversale sui fatti, i fenomeni e le passioni che attraversano la contemporaneità.

Le voci e i partner del progetto A guidare il pubblico saranno personalità con competenze e sensibilità differenti: dal racconto della cronaca di Pablo Trincia all’analisi economica di Mariangela Pira, dall’approfondimento dell’attualità di Mia Ceran alle riflessioni di Stefania Andreoli sulla salute mentale, fino al mondo del calcio con Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi. Il canale nasce da una stretta collaborazione tra Sky e alcuni dei principali player del settore digitale, tra cui Corax, OnePodcast, Vois e BSMT, e propone un’offerta che combina produzioni digitali Sky Original e contenuti selezionati dai partner. I contenuti dei partner portano in palinsesto altri protagonisti del podcasting italiano, da Luca Casadei a Gianluca Gazzoli, da Giacomo Poretti a Giorgia Surina, tra grandi interviste, racconti di vita, ironia e approfondimento.