La commedia musicale diretta da Eisenberg ha concluso la 70ª edizione della rassegna londinese. Nel cast anche Paul Giamatti e Halle Bailey, protagonista di una storia sul teatro come occasione di riscatto e incontro

Jesse Eisenberg e Julianne Moore hanno chiuso la 70ª edizione del London Film Festival con The Debut, commedia musicale diretta dallo stesso Eisenberg. L'attore e regista ha raccontato di aver scritto il ruolo principale pensando proprio a Moore, premio Oscar, che ha definito "la più grande attrice del mondo". Il film è stato presentato come titolo conclusivo della manifestazione domenica 18 ottobre.

In The Debut, Moore interpreta Mona, una timida casalinga del New Jersey alla ricerca di sé che ottiene una parte in uno spettacolo musicale di teatro amatoriale. La donna si avvicina al palcoscenico perché avverte la mancanza di qualcosa nella propria vita e trova progressivamente un nuovo scopo, oltre a un senso di appartenenza a una comunità.

"Quella cosa ti conduce verso te stessa e verso la comunità, che è davvero la cosa più preziosa di tutte", ha spiegato Moore parlando del percorso della protagonista. L'esperienza teatrale diventa così un'occasione per riscoprire la propria identità e costruire legami con gli altri.