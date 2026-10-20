Jesse Eisenberg e Julianne Moore chiudono il London Film Festival con il musical The DebutCinema
La commedia musicale diretta da Eisenberg ha concluso la 70ª edizione della rassegna londinese. Nel cast anche Paul Giamatti e Halle Bailey, protagonista di una storia sul teatro come occasione di riscatto e incontro
Jesse Eisenberg e Julianne Moore hanno chiuso la 70ª edizione del London Film Festival con The Debut, commedia musicale diretta dallo stesso Eisenberg. L'attore e regista ha raccontato di aver scritto il ruolo principale pensando proprio a Moore, premio Oscar, che ha definito "la più grande attrice del mondo". Il film è stato presentato come titolo conclusivo della manifestazione domenica 18 ottobre.
In The Debut, Moore interpreta Mona, una timida casalinga del New Jersey alla ricerca di sé che ottiene una parte in uno spettacolo musicale di teatro amatoriale. La donna si avvicina al palcoscenico perché avverte la mancanza di qualcosa nella propria vita e trova progressivamente un nuovo scopo, oltre a un senso di appartenenza a una comunità.
"Quella cosa ti conduce verso te stessa e verso la comunità, che è davvero la cosa più preziosa di tutte", ha spiegato Moore parlando del percorso della protagonista. L'esperienza teatrale diventa così un'occasione per riscoprire la propria identità e costruire legami con gli altri.
Sette canzoni originali e un musical ispirato agli anni Novanta
Il film The Debut contiene sette canzoni originali scritte da Eisenberg per Nosy Neighbours, il musical immaginario messo in scena dai personaggi. Lo spettacolo ha un tono volutamente leggero e richiama le produzioni degli anni Novanta. Nel cast figura anche Halle Bailey, nota per il film La sirenetta.
Eisenberg ha raccontato di amare la scrittura di canzoni e la musica per il teatro, sottolineando di aver composto i brani con convinzione. La vicenda prende una piega comica quando Mona incontra le prime difficoltà sul palco e mette alla prova la pazienza del regista dello spettacolo, Jerry, interpretato da Paul Giamatti. Per riuscire nella parte, la donna adotta un metodo di recitazione sempre più estremo.
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Jesse Eisenberg e l'esperienza del teatro amatoriale
L'idea del film nasce anche dai ricordi personali di Eisenberg, che da bambino ha frequentato il teatro amatoriale. In quell'ambiente, ha raccontato, aveva trovato una famiglia, una casa e uno stile di vita in cui si riconosceva. L'esperienza ha contribuito a ispirare una storia che riflette sul valore delle relazioni e sulla capacità del teatro di creare comunità.
Eisenberg, che nel film compare in un ruolo secondario, ha spiegato che l'interpretazione di Moore gli ha permesso di realizzare un'opera volutamente insolita, senza l'obbligo di aderire a un realismo tradizionale. Ha inoltre osservato che gli attori, compreso lui stesso, finiscono spesso per assorbire le emozioni dei personaggi che interpretano, arrivando talvolta a confondere la finzione con il proprio stato d'animo.
Anche Patrick Fabian, che interpreta il marito di Mona, ha sottolineato l'importanza del teatro come spazio di incontro in un'epoca in cui molte relazioni passano attraverso gli schermi. Assistere insieme a uno spettacolo, ha osservato, permette alle persone di condividere un'esperienza dal vivo.
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Sergei Loznitsa vince il premio per il miglior film
La chiusura del London Film Festival ha coinciso con l'annuncio del vincitore della competizione ufficiale.
Il premio per il miglior film è andato a Imperium, del regista ucraino Sergei Loznitsa, che si è aggiudicato il riconoscimento principale della 70ª edizione della rassegna.
Il verdetto ha segnato uno dei momenti centrali della cerimonia conclusiva, che ha riunito il cinema d'autore internazionale e le produzioni presentate durante il festival. La vittoria di Loznitsa ha accompagnato la chiusura di un'edizione culminata con la proiezione di The Debut, la commedia musicale diretta da Jesse Eisenberg e interpretata da Julianne Moore.
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L’attore statunitense compie 40 anni: è nato il 5 ottobre 1983 a New York. Tra i tanti ruoli memorabili della sua carriera si ricordano quelli di James Brennan in Adventureland, quello di Columbus in Zombieland e del mago J. Daniel Atlas in Now You See Me, ma soprattutto è noto per aver interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network, per cui ha ricevuto nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Nel 2016 è stato Lex Luthor in Batman v Superman mentre di recente ha esordito alla regia