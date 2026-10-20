Best Movie Worlds torna alla Festa del Cinema di Roma martedì 20 ottobre 2026: red carpet alle 19 all’Auditorium Parco della Musica e gala alle 20 al Forum Theatre. Benedetta Porcaroli, Francesca Chillemi, Giulia Michelini, Alessandro Siani, Filippo Timi, Arisa e Matteo Paolillo sono i protagonisti della terza edizione. Davanti agli studenti delle superiori racconteranno le passioni e il loro impegno sociale destinando a un’associazione o un progetto benefico il gettone messo a disposizione da Duesse Media Network

Il programma si apre alle 19 con il red carpet all’Auditorium Parco della Musica . Poi, sul palco del Forum Theatre, attori e musicisti condivideranno interessi e cause che accompagnano il loro percorso, davanti a un pubblico composto in gran parte da studenti delle scuole superiori. Ogni protagonista destinerà un gettone messo a disposizione dall’editore a una realtà benefica scelta personalmente.

Best Movie Worlds 2026, da Benedetta Porcaroli ad Arisa

Benedetta Porcaroli, Francesca Chillemi, Giulia Michelini, Alessandro Siani, Filippo Timi e Arisa sono tra i protagonisti annunciati. A loro si aggiunge Matteo Paolillo, volto di Mare fuori. Parteciperà anche Nicola Nocella, attore e firma di Best Movie.

Un gruppo che attraversa generazioni e linguaggi dello spettacolo. Porcaroli arriva anche dall’esperienza nella serie The Gentlemen di Guy Ritchie, mentre Chillemi è attesa con le nuove stagioni di Viola come il mare e Che Dio ci aiuti. Michelini è stata recentemente protagonista femminile de Il falsario di Stefano Lodovichi; Siani tornerà invece al cinema a Natale accanto a Claudio Bisio in Bentornati al Sud.

Per Timi l’appuntamento precede l’uscita di Se domani non torno, il film di Paola Randi in cui interpreta Gino Cecchettin, nelle sale dal 5 novembre con Notorious Pictures. Arisa porta alla serata anche il legame con Il ragazzo dai pantaloni rosa, distribuito da Eagle Pictures, per il quale ha firmato il brano Canta ancora.