Best Movie Worlds torna alla Festa del Cinema di Roma martedì 20 ottobre 2026: red carpet alle 19 all’Auditorium Parco della Musica e gala alle 20 al Forum Theatre. Benedetta Porcaroli, Francesca Chillemi, Giulia Michelini, Alessandro Siani, Filippo Timi, Arisa e Matteo Paolillo sono i protagonisti della terza edizione. Davanti agli studenti delle superiori racconteranno le passioni e il loro impegno sociale destinando a un’associazione o un progetto benefico il gettone messo a disposizione da Duesse Media Network
Best Movie Worlds torna alla Festa del Cinema di Roma con la terza edizione del gala benefico organizzato da Best Movie, testata di Duesse Media Network. L’appuntamento è per martedì 20 ottobre 2026 alle 20 al Forum Theatre, l’ex Teatro Euclide, con la direzione artistica di Giorgio Viaro, responsabile editoriale della rivista.
Il programma si apre alle 19 con il red carpet all’Auditorium Parco della Musica. Poi, sul palco del Forum Theatre, attori e musicisti condivideranno interessi e cause che accompagnano il loro percorso, davanti a un pubblico composto in gran parte da studenti delle scuole superiori. Ogni protagonista destinerà un gettone messo a disposizione dall’editore a una realtà benefica scelta personalmente.
Best Movie Worlds 2026, da Benedetta Porcaroli ad Arisa
Benedetta Porcaroli, Francesca Chillemi, Giulia Michelini, Alessandro Siani, Filippo Timi e Arisa sono tra i protagonisti annunciati. A loro si aggiunge Matteo Paolillo, volto di Mare fuori. Parteciperà anche Nicola Nocella, attore e firma di Best Movie.
Un gruppo che attraversa generazioni e linguaggi dello spettacolo. Porcaroli arriva anche dall’esperienza nella serie The Gentlemen di Guy Ritchie, mentre Chillemi è attesa con le nuove stagioni di Viola come il mare e Che Dio ci aiuti. Michelini è stata recentemente protagonista femminile de Il falsario di Stefano Lodovichi; Siani tornerà invece al cinema a Natale accanto a Claudio Bisio in Bentornati al Sud.
Per Timi l’appuntamento precede l’uscita di Se domani non torno, il film di Paola Randi in cui interpreta Gino Cecchettin, nelle sale dal 5 novembre con Notorious Pictures. Arisa porta alla serata anche il legame con Il ragazzo dai pantaloni rosa, distribuito da Eagle Pictures, per il quale ha firmato il brano Canta ancora.
Dalla boxe all’handpan, i mondi personali degli ospiti
Il titolo della manifestazione suggerisce il percorso: entrare nei “mondi” degli artisti attraverso ciò che coltivano accanto al mestiere. Porcaroli parlerà della boxe, Timi dell’handpan, lo strumento a percussione che ama suonare. Arisa racconterà il suo interesse per la medicina cinese .Paolillo condividerà la passione per le camminate e l’esperienza del Cammino di Santiago. Anche Siani racconterà la passione per le lunghe camminate, mentre Chillemi e Michelini parleranno di viaggi e natura.
Le associazioni e i progetti sostenuti dal gala
Il racconto personale si lega alla finalità benefica di Best Movie Worlds. Ciascun ospite sceglie a chi destinare il contributo offerto da Duesse Media Network, trasformando la propria partecipazione in un sostegno concreto. Nell’edizione 2026 i beneficiari annunciati sono:
|Artista
|Associazione o progetto sostenuto
|Benedetta Porcaroli
|Gaza Cinema Academy
|Francesca Chillemi
|Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
|Giulia Michelini
|EducAid
|Alessandro Siani
|Fondazione Santobono Pausilipon
|Filippo Timi
|Fondazione Giulia Cecchettin
|Arisa
|Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile
|Matteo Paolillo
|Every Child is My Child
Sul palco interverranno anche i rappresentanti delle realtà sostenute, chiamati a raccontare il lavoro quotidiano, i progetti e gli obiettivi del loro impegno. La serata offrirà così agli studenti l’occasione di ascoltare direttamente chi opera sul campo.
Giorgio Viaro e Vito Sinopoli fanno gli onori di casa
Ad accogliere gli ospiti saranno Giorgio Viaro e Vito Sinopoli, CEO di Duesse Media Network. Best Movie Worlds fa parte della sezione Risonanze della Festa del Cinema di Roma ed è realizzato con il patrocinio di ANICA e APA.
Sostengono l’evento, in qualità di sponsor, Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028, Eagle Pictures, Marche Film Commission, Notorious Cinemas, Rai Cinema e Vision Distribution. Al Forum Theatre, il filo che unisce cinema, televisione e musica passerà anche dalle scelte di solidarietà dei loro protagonisti.