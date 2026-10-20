Aftermath - In trappola, trama e cast del film stasera in tv

La regia è di Patrick Lussier, montatore e regista americano esperto di cinema di genere, autore tra gli altri di San Valentino di sangue 3D e Drive Angry con Nicolas Cage. Il copione è cambiato in modo significativo durante la lavorazione. Nella versione originale il protagonista era più maturo e viaggiava con la figlia. Quando i produttori hanno pensato a Sprouse per la parte, hanno ringiovanito il personaggio e trasformato la figlia in una sorella minore. Questa modifica ha cambiato anche la dinamica affettiva al centro del racconto. Aftermath ha avuto un buon riscontro soprattutto in streaming: negli Stati Uniti, nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2025, è arrivato al secondo posto tra i film più visti su Netflix.