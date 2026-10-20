Aftermath - In trappola, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Martedì 20 ottobre Italia 1 trasmette in prima serata l'action thriller del 2024 diretto da Patrick Lussier. Dylan Sprouse interpreta un veterano di guerra che, insieme alla sorella adolescente, resta bloccato su un ponte di Boston preso d’assalto da un commando armato
Quello che devi sapere
La trama
Aftermath - La trappola va in onda martedì 20 ottobre su Italia 1. Protagonista è Eric Daniels, ex ranger dell’esercito appena rientrato negli Stati Uniti. Porta ancora addosso i segni della guerra e soffre di disturbo da stress post-traumatico. Un giorno resta imbottigliato nel traffico sul Tobin Memorial Bridge di Boston insieme a Maddie, la sorella sedicenne con cui cerca di ricostruire un rapporto. Quella che doveva essere una giornata qualunque si trasforma in un incubo. Un gruppo di ex militari, guidato da un uomo di nome Jimmy, assalta un convoglio della polizia che sta trasportando una detenuta, Samantha Brown, conosciuta come Doc. La donna faceva parte della stessa unità degli attentatori ed è la testimone chiave in un processo contro i suoi ex compagni, accusati di aver ucciso alcuni civili innocenti durante una missione. Il commando blocca il ponte e prende in ostaggio decine di automobilisti. Eric si ritrova così costretto a usare di nuovo il suo addestramento per proteggere Maddie e gli altri civili intrappolati. Nel frattempo deve capire quali siano davvero le intenzioni degli assalitori, che potrebbero non coincidere con quelle dichiarate.
Il cast del film
Il ruolo del protagonista è affidato a Dylan Sprouse. Il pubblico lo ricorda da giovanissimo, insieme al gemello Cole, nella sitcom Disney Zack e Cody al Grand Hotel; da adulto si è ritagliato ruoli in film come la saga After. Qui è alle prese con una parte molto fisica, lontana dai personaggi che lo hanno reso famoso. Mason Gooding interpreta Jimmy “Romeo” Roken, il leader del commando. L’attore si è fatto conoscere con Love, Victor e con gli ultimi capitoli della saga horror Scream. Megan Stott, vista nella miniserie Tanti piccoli fuochi, è Madeleine “Maddie” Daniels, la sorella del protagonista. Dichen Lachman, volto di Scissione e di Jurassic World - Il dominio, interpreta Samantha “Doc” Brown, la testimone al centro della vicenda. Completano il cast Derek K. Moore nel ruolo di Michael “Echo” Morin, Jason Armani Martinez, Kevin Chapman e Will Lyman.
La regia
La regia è di Patrick Lussier, montatore e regista americano esperto di cinema di genere, autore tra gli altri di San Valentino di sangue 3D e Drive Angry con Nicolas Cage. Il copione è cambiato in modo significativo durante la lavorazione. Nella versione originale il protagonista era più maturo e viaggiava con la figlia. Quando i produttori hanno pensato a Sprouse per la parte, hanno ringiovanito il personaggio e trasformato la figlia in una sorella minore. Questa modifica ha cambiato anche la dinamica affettiva al centro del racconto. Aftermath ha avuto un buon riscontro soprattutto in streaming: negli Stati Uniti, nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2025, è arrivato al secondo posto tra i film più visti su Netflix.
Un action che fa i conti con la guerra
Sotto la superficie del thriller d’azione, il film prova a raccontare le conseguenze dei conflitti armati su chi li ha combattuti. Il trauma di Eric e il passato del commando, legato a un crimine di guerra, sono due facce dello stesso tema: cosa resta ai soldati una volta tornati a casa, e come ciascuno sceglie di reagire. La critica lo ha accolto con freddezza. Molti recensori lo hanno considerato un classico film di serie B, con buoni e cattivi ben distinti e una sceneggiatura prevedibile e piena di frasi fatte. Allo stesso tempo, al film è stato riconosciuto un buon ritmo e sequenze d’azione ben costruite, sufficienti a intrattenere chi cerca una serata di adrenalina.