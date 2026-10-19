L'arrivo del progetto di adozione cambia le regole del gioco. Quello che fino a quel momento era un equilibrio consolidato, seppure imperfetto, deve misurarsi con una domanda inevitabile: perché desiderare un figlio? E, soprattutto, quanto siamo disposti a rimettere in discussione noi stessi per diventare genitori? Il film non tratta l'adozione come un semplice espediente per mettere in crisi la coppia, ma come un percorso che costringe Simone e Lucia a interrogarsi sulle motivazioni più intime. Il desiderio di costruire una famiglia si intreccia con le esperienze passate, le aspettative e le paure di entrambi. Luchetti evita di trasformare la questione in una lezione morale: non c'è un personaggio da assolvere e uno da condannare. Ci sono due persone che devono capire se il futuro che immaginano sia davvero un progetto condiviso.