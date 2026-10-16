Hounds of War, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Venerdì 16 ottobre, su Italia 1, va in onda in prima tv la produzione statunitense e maltese del 2024, a metà tra azione e dramma, che ha per protagonisti alcuni tra i mercenari migliori di sempre
Quello che devi sapere
La trama
Al centro della storia ci sono gli Hounds, un’unità di mercenari considerati tra i migliori sul mercato e impiegati negli incarichi più rischiosi in giro per il mondo. La squadra viene spedita in Libia con l’obiettivo di neutralizzare un’organizzazione criminale, e di scongiurare una minaccia su scala globale. L’operazione, però, si rivela una trappola costruita con cura proprio da chi aveva creato il gruppo. Durante l’agguato quasi tutti i membri perdono la vita: a salvarsi è soltanto Ryder. Da quel momento il racconto cambia direzione. Il sopravvissuto si rende conto che, per i suoi superiori, la fedeltà dei suoi uomini non contava nulla, perché erano solo pedine da sfruttare e poi sacrificare. Deciso a fare giustizia per i compagni caduti, Ryder si muove in un territorio pieno di nemici, dai teatri di guerra fino agli ambienti del potere politico, mentre l’azione si sposta dalla missione militare alla preparazione di un attacco in città.
Il cast di Hounds of War
Il protagonista Ryder ha il volto di Frank Grillo, noto per la saga di La notte del giudizio e per il ruolo di Crossbones nei film Marvel. Robert Patrick, indimenticabile T-1000 di Terminator 2, interpreta il colonnello Hart, mentre Rhona Mitra, vista in Underworld - La ribellione dei Lycans, è Selina. Nel resto del cast troviamo Leeshon Alexander nei panni di Bulldog, Urs Rechn in quelli di Hollywood, Matthew Marsh nel ruolo del presidente Lane e Steven Elder in quello di Joshua Reed. Completano il gruppo Mark Strange come Santiago, Joey Ansah come Milktooth, Yvonne Mai come Jenna e Raha Rahbari nel ruolo di Maria Torres Blanco. Tra i comprimari figurano diversi interpreti provenienti dal mondo delle arti marziali. Una scelta, questa, che si riflette nelle scene di combattimento.
Regia e produzione
Dietro la macchina da presa c’è l’israeliano Isaac Florentine, regista specializzato nel cinema d’azione e di arti marziali, mentre la sceneggiatura è firmata da Jean Pierre Magro, anche tra i produttori. La fotografia porta la firma di Ericson Core. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Malta: il progetto era stato annunciato nel 2021, con l’avvio della lavorazione previsto per la fine di quell’anno. Nella primavera del 2022 si è aggiunta al cast Rhona Mitra. In seguito la società XYZ Films ne ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale, presentando le prime immagini al mercato di Cannes. Il film è arrivato inizialmente in sala negli Emirati Arabi Uniti alla fine di agosto 2024. Negli Stati Uniti è uscito in digitale il 20 settembre dello stesso anno, la stessa data in cui è approdato su Prime Video anche in Italia. A fronte di un budget stimato intorno ai 13 milioni di dollari, ha incassato poco più di 126mila dollari nelle sale.