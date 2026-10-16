Hounds of War, trama e cast del film stasera in tv

Dietro la macchina da presa c’è l’israeliano Isaac Florentine, regista specializzato nel cinema d’azione e di arti marziali, mentre la sceneggiatura è firmata da Jean Pierre Magro, anche tra i produttori. La fotografia porta la firma di Ericson Core. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Malta: il progetto era stato annunciato nel 2021, con l’avvio della lavorazione previsto per la fine di quell’anno. Nella primavera del 2022 si è aggiunta al cast Rhona Mitra. In seguito la società XYZ Films ne ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale, presentando le prime immagini al mercato di Cannes. Il film è arrivato inizialmente in sala negli Emirati Arabi Uniti alla fine di agosto 2024. Negli Stati Uniti è uscito in digitale il 20 settembre dello stesso anno, la stessa data in cui è approdato su Prime Video anche in Italia. A fronte di un budget stimato intorno ai 13 milioni di dollari, ha incassato poco più di 126mila dollari nelle sale.