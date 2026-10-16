Force of Nature: Oltre l'inganno, trama e cast del film stasera in tv

Eric Bana riprende il ruolo di Aaron Falk e figura anche tra i produttori del film. Jacqueline McKenzie interpreta Carmen Cooper, la sua partner nelle indagini, mentre Anna Torv è Alice Russell, una donna dal carattere duro e poco amata dalle colleghe. Nel gruppo delle escursioniste troviamo Deborra-Lee Furness nei panni di Jill Bailey, Robin McLeavy in quelli di Lauren, legata ad Alice da un passato comune, e Sisi Stringer e Lucy Ansell, che interpretano le sorelle Beth e Bree. Per Furness si tratta del ritorno in un ruolo cinematografico dopo circa quindici anni di assenza dal grande schermo. Completano il cast Richard Roxburgh, che è Daniel Bailey, proprietario dell’azienda finita sotto inchiesta, Tony Briggs nel ruolo di Ian Chase e Jeremy Lindsay Taylor in quello di Erik Falk.