Force of Nature: Oltre l'inganno, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Eric Bana torna nei panni dell’agente federale Aaron Falk nel thriller australiano tratto dal romanzo di Jane Harper, seguito di Chi è senza peccato -.The Dry. Al centro della vicenda c’è un’escursione aziendale tra le montagne che si trasforma in un mistero: delle cinque donne partite, solo quattro fanno ritorno. Ecco cosa sapere sul film, in onda su Rai 3 venerdì 16 ottobre
Quello che devi sapere
La trama del film
La storia riprende circa un anno dopo i fatti del primo capitolo. Aaron Falk, investigatore della polizia federale specializzato in reati finanziari, sta lavorando con la collega Carmen Cooper su un presunto giro di riciclaggio di denaro all’interno di un’azienda. Per arrivare alla verità i due possono contare su una fonte interna, la dipendente Alice Russell, che collabora con loro in segreto. Le cose si complicano quando la società organizza un ritiro di team building nella fitta foresta dello stato di Victoria. Cinque colleghe si inoltrano tra i sentieri, ma al momento del ritrovamento del gruppo Alice non c’è più. Falk e Cooper raggiungono quindi la zona e, insieme alla polizia locale e alle squadre di soccorso, iniziano una corsa contro il tempo per ritrovarla viva. Il racconto procede su più piani temporali: le domande che l’agente rivolge alle sopravvissute aprono una serie di flashback che ricostruiscono, un tassello alla volta, cosa è accaduto durante il percorso. Ogni donna sembra nascondere qualcosa, e i rapporti tra colleghe si rivelano molto più tesi di quanto sembrasse. Sullo sfondo si muove anche una sottotrama legata a un serial killer detenuto, il cui possibile nascondiglio si troverebbe proprio in quell’area.
Il cast di Force of Nature: Oltre l’inganno
Eric Bana riprende il ruolo di Aaron Falk e figura anche tra i produttori del film. Jacqueline McKenzie interpreta Carmen Cooper, la sua partner nelle indagini, mentre Anna Torv è Alice Russell, una donna dal carattere duro e poco amata dalle colleghe. Nel gruppo delle escursioniste troviamo Deborra-Lee Furness nei panni di Jill Bailey, Robin McLeavy in quelli di Lauren, legata ad Alice da un passato comune, e Sisi Stringer e Lucy Ansell, che interpretano le sorelle Beth e Bree. Per Furness si tratta del ritorno in un ruolo cinematografico dopo circa quindici anni di assenza dal grande schermo. Completano il cast Richard Roxburgh, che è Daniel Bailey, proprietario dell’azienda finita sotto inchiesta, Tony Briggs nel ruolo di Ian Chase e Jeremy Lindsay Taylor in quello di Erik Falk.
Il sequel di The Dry e i romanzi di Jane Harper
Force of Nature è il secondo capitolo di una saga cinematografica iniziata nel 2020 con Chi è senza peccato - The Dry, anch’esso diretto da Connolly e tratto dal pluripremiato romanzo d’esordio di Jane Harper. In quel primo film Falk tornava nella sua cittadina natale, Kiewarra, dopo la morte del suo migliore amico d’infanzia, ritrovandosi a fare i conti con vecchie ferite e segreti sepolti. Rispetto al primo capitolo, ambientato in un entroterra arido e polveroso, il secondo sposta l’azione in un paesaggio completamente diverso, fatto di boschi umidi e montagne impervie. Anche la struttura cambia: i personaggi sono più numerosi e le motivazioni che li muovono si intrecciano tra loro, rendendo il mistero più corale. Entrambe le pellicole si basano sulla serie di libri della scrittrice australiana dedicati all’agente federale.