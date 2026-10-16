Festa del Cinema di Roma, il film di Diego Luna Ceniza en la boca

Alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Diego Luna ha presentato in anteprima Ceniza en la boca, il suo quarto lungometraggio di finzione, tratto dall'omonimo romanzo di Brenda Navarro. Interpellato sulle politiche migratorie dell'amministrazione Trump, il regista e attore messicano ha sottolineato il ruolo del cinema nel contrastare pregiudizi e ostilità: "La paura che nasce dall'ignoranza può essere combattuta con le informazioni e con le storie".

Per Luna, raccontare esperienze personali e intime è fondamentale per favorire l'empatia e aiutare il pubblico a guardare il mondo attraverso gli occhi degli altri. Il film affronta infatti non soltanto le ragioni che spingono a lasciare il proprio Paese, ma anche le difficoltà quotidiane di chi emigra e il compito di chi accoglie. "La migrazione non è un problema degli altri, ma una questione che riguarda ciascuno di noi: la vera sfida è accogliere", ha dichiarato il regista, definendo il cinema uno strumento capace di creare comunità, stimolare riflessioni e aprire un dibattito.

Durante l'incontro, Luna ha raccontato anche il legame personale con la storia: "Nel film c'è un po' di me, sto ancora superando l'assenza di mia madre che è morta quando avevo 2 anni". Una perdita che, ha spiegato, ha influenzato il rapporto con il padre, il lavoro e la propria paternità. Attraverso la vicenda di Lucila, giovane messicana la cui madre è emigrata in Spagna per garantire un futuro migliore ai figli, Ceniza en la boca esplora così anche le ferite familiari lasciate dalla separazione, mostrando come la migrazione non comporti soltanto uno spostamento geografico, ma possa segnare profondamente le relazioni e la costruzione dell'identità.