Carlo Monni, come un grillo nell’uragano, la recensione del docufilm

A Firenze, lungo la linea T1 della tramvia, c’è una fermata che si chiama Cascine - Carlo Monni. Migliaia di pendolari la sentono annunciare ogni giorno dalla voce metallica del vagone, e chissà quanti, tra uno sguardo al telefono e l’altro, si domandano chi fosse quel signore il cui nome è rimasto appeso a un parco. Ugo Chiti, nel documentario, una risposta la offre, ed è di quelle che restano addosso: Monni era «una sorta di divinità pagana delle Cascine», con «la sua pancia fuori a indorarsi nel sole», le sue camminate, il suo modo di muovere la testa. Un dio minore e campestre, insomma, di quelli che gli antichi collocavano ai margini dei boschi e che i fiorentini, più prosaicamente, incrociavano al bar.

Carlo Monni, come un grillo nell’uragano, presentato alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Storia del Cinema, restituisce a quel nome sulla pensilina un corpo, una voce e soprattutto una poetica. Poco più di settantacinque minuti per raccontare l’attore nato a Campi Bisenzio nel 1943 da una famiglia contadina e scomparso a Firenze nel 2013: il Vitellozzo di Non ci resta che piangere, certo, ma anche, e forse prima di tutto, un uomo che non ha mai davvero distinto il palcoscenico dalla vita.

Il merito dei Conte è riuscire a riproporre il talento anarchico, inclassificabile, sorprendente di Monni. L’alternanza fra le testimonianze e i frammenti delle sue esibizioni permette di misurare sullo schermo ciò che gli amici raccontano: il salto improvviso dalla battuta alla poesia, la presenza fisica capace di occupare una scena, una cultura letteraria che affiora nei momenti più inattesi. Il montaggio tiene insieme queste incursioni e conserva il piacere della scoperta. Così la familiarità del volto lascia progressivamente spazio alla sorpresa per l’artista.