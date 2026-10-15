Il film si apre con un campo lungo sulla campagna sarda. Due cani avanzano verso il centro dell'inquadratura, si palesa il gregge con il consueto scampanellio, e una voce fuori campo mette subito le cose in chiaro. Beniamino non era un pastore, ma un servo pastore: il pastore è il proprietario del bestiame, il servo pastore, invece, è il servo. Capre e pecore, mai bovini, checché se ne sia detto durante i processi. Solo allora compare il suo volto da ragazzo.

C'è una precisione quasi notarile in questo incipit. Un uomo che per una vita ha dovuto correggere la versione che altri davano di lui comincia, non a caso, correggendo una qualifica professionale.

L'8 gennaio 1991, in un ovile sui monti di Sinnai, tre uomini vengono uccisi e un quarto resta gravemente ferito. Sullo sfondo, l'ipotesi di una faida pastorale. La sera del 28 febbraio tutta Italia guarda il Festival di Sanremo, e il televisore è acceso anche nella casa degli Zuncheddu a Burcei, quando suona il campanello. Alla porta ci sono gli agenti della squadra mobile di Cagliari in mimetica. Beniamino ha ventisei anni.

Il sopravvissuto dice di averlo riconosciuto, un testimone giura di averlo visto minacciare una delle vittime. Nel novembre 1991 arriva la condanna all'ergastolo in primo grado, confermata in appello nel giugno 1992 e divenuta definitiva nel dicembre dello stesso anno. Una giustizia celere, si direbbe, se poi non si fosse rivelata cieca. Seguiranno le carceri di Buoncammino, Badu 'e Carros e Uta. Compagni di cella e perfino guardie gli suggeriscono di confessare per uscire prima. Lui rifiuta: «La mia coscienza era pulita e pulita doveva restare».

Soltanto molti anni dopo Luigi Pinna, l'unico sopravvissuto alla strage, racconterà di essere stato indotto a riconoscere Zuncheddu da un investigatore che gli aveva mostrato la sua fotografia, indicandoglielo come il colpevole. Una testimonianza decisiva per la condanna che, nel processo di revisione, finirà per rivelare una delle crepe più profonde dell'intera vicenda giudiziaria