Jumbo – La voce di Don, la recensione del film d'animazione

Introduzione
Dal 15 ottobre 2026 arriva nelle sale italiane Jumbo – La voce di Don, il film d'animazione indonesiano diretto da Ryan Adriandhy che in patria ha superato i 10 milioni di spettatori, diventando il film d'animazione più visto nella storia del Paese, davanti a Frozen II. Protagonista è Don, bambino di dieci anni deriso per la sua stazza, che sogna di portare in scena il libro di fiabe lasciatogli dai genitori scomparsi. Quando un bullo glielo ruba, l'incontro con Meri, piccola fantasma in cerca della mamma e del papà, lo trascina in un viaggio tra due mondi. Una fiaba sull'amicizia, il lutto e il coraggio di crescere, con le voci italiane di Luca Ward e Paolo Ruffini
Quello che devi sapere
Jumbo, la recensione: il Piccolo principe, il boa e l'elefante
«Tutti i grandi sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)». Antoine de Saint-Exupéry lo scrive nella dedica del Piccolo principe, prima ancora di mostrarci il celebre disegno numero 1: un serpente boa che digerisce un elefante. I grandi, puntualmente, ci vedono un cappello. E consigliano al piccolo artista di lasciar perdere i boa, aperti o chiusi che siano, per dedicarsi piuttosto alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica.
Ecco, Jumbo, il film d'animazione indonesiano diretto da Ryan Adriandhy, nelle sale italiane dal 15 ottobre 2026 distribuito da Amaranta Frame, racconta un bambino che tutti guardano come quel disegno. Vedono la sagoma, la circonferenza, la taglia. Il cappello, appunto. Nessuno si accorge dell'elefante che si porta dentro: il dolore per i genitori perduti, una fantasia sconfinata, il desiderio quasi feroce di essere visto per ciò che è.
D'altronde, il soprannome con cui i coetanei lo deridono vanta una genealogia illustre e pachidermica. Jumbo era l'elefante africano dello zoo di Londra che nel 1882 Phineas Taylor Barnum portò in America per il suo circo, trasformandolo in una star talmente popolare da consegnarne il nome al vocabolario: da allora jumbo significa enorme, smisurato, fuori taglia. E in Dumbo (1941) della Disney il piccolo dalle orecchie esagerate si chiama in realtà Jumbo Junior: Dumbo è soltanto il nomignolo crudele che gli affibbiano le altre elefantesse. Sicché ogni Jumbo, al cinema, sembra destinato a fare i conti con lo sguardo altrui prima di imparare a volare.
Fenomeno da oltre 10 milioni di spettatori in patria, capace di scalzare Frozen II dal trono dell'animazione indonesiana, Jumbo non è soltanto il film dei record. È una fiaba sul lutto travestita da avventura, un racconto di formazione che insegna ai più piccoli (e ricorda ai più grandi) che crescere significa anche imparare a dire addio.
Jumbo, la trama: Don, il libro di fiabe e la piccola fantasma Meri
Siamo nell'Indonesia dei primi anni Duemila, in un villaggio dove i bambini giocano ancora all'aperto e gli smartphone appartengono alla fantascienza. Don ha dieci anni, è orfano e vive con la nonna. Tutti lo chiamano Jumbo, e non per affetto. I compagni lo sottovalutano, lo prendono in giro, lo scelgono per ultimo. Lui però possiede un tesoro: il libro di fiabe illustrato che gli hanno lasciato i genitori, un piccolo scrigno di storie magiche che è insieme consolazione, eredità e bussola. Siamo nell'Indonesia dei primi anni Duemila, in un villaggio dove i bambini giocano ancora all'aperto e gli smartphone appartengono alla fantascienza. Don ha dieci anni, è orfano e vive con la nonna. Tutti lo chiamano Jumbo, e non per affetto. I compagni lo sottovalutano, lo prendono in giro, lo scelgono per ultimo. Lui però possiede un tesoro: il libro di fiabe illustrato che gli hanno lasciato i genitori, un piccolo scrigno di storie magiche che è insieme consolazione, eredità e bussola
Don, Atta, Nurman e Mae: bullismo, lutto e amicizia in Jumbo
La forza di Jumbo sta nel rifiuto delle scorciatoie manichee. Non ci sono buoni da una parte e cattivi dall'altra, bensì bambini feriti che ancora non sanno leggere le ferite altrui. Wulan Nur Jatmika, psicologa dell'età evolutiva dell'Università Gadjah Mada di Yogyakarta, ha individuato nel film un vero campionario di Adverse Childhood Experiences, le esperienze infantili avverse capaci di lasciare traumi duraturi: Don ha perso i genitori, Atta cresce senza cure parentali e in povertà, Nurman e Mae crescono affidati al nonno, lontani dalla presenza affettiva di mamma e papà.
«I bambini che bullizzano spesso non agiscono senza motivo», ha osservato la studiosa. Tant'è che Atta, più che un antagonista, è lo specchio rovesciato di Don: due solitudini che si riconoscono senza volerlo ammettere. E Don, dal canto suo, non è un santino. Inseguendo l'applauso trascura gli amici e rimanda la promessa fatta a Meri, perché anche i bambini buoni, talvolta, scambiano il bisogno di essere visti per il diritto di non vedere gli altri.
Accanto a lui, Nurman e Mae incarnano l'amicizia nella sua forma più nobile e più faticosa: quella che resta anche quando non viene ricambiata come meriterebbe. E il primo, con le sue amatissime capre, regala al film un sorriso rustico. Curiosità: i belati delle bestiole sono opera, non accreditata, di Angga Dwimas Sasongko, fondatore di Visinema, e di altri due colleghi. Quando si dice metterci la faccia, o almeno la voce.
Un fantasma che non fa paura: Jumbo e l'Indonesia regina dell'horror
Per capire quanto sia singolare l'operazione bisogna ricordare che l'horror occupa da anni un posto dominante nell'industria cinematografica indonesiana. Gli spettri locali, dal pocong alla kuntilanak, sono da tempo la miniera d'oro del box office nazionale. Non a caso il record di spettatori che Jumbo ha strappato apparteneva a KKN di Desa Penari, un film dell'orrore. Gli spettri locali, dal pocong alla kuntilanak, sono da anni la miniera d'oro del box office nazionale. Non a caso il record di spettatori che Jumbo ha strappato apparteneva a KKN di Desa Penari, un film dell'orrore.
Adriandhy prende il fantasma, ossia la figura più redditizia e più temuta del cinema indonesiano, e lo trasforma in una bambina da proteggere. Meri non è un'apparizione da cui fuggire, ma una creatura da aiutare. Dove gli horror chiedono di urlare, Jumbo chiede di tendere la mano. Il risultato regala profondità emotiva senza mai scivolare nello spavento, un equilibrio non scontato per un film destinato alle famiglie.
Lo spettatore europeo coglierà echi di Coco della Pixar, per il dialogo tra vivi e morti affidato alla musica e alla memoria, e del Miyazaki di Il mio vicino Totoro, per quell'infanzia di provincia dove il soprannaturale abita dietro l'angolo. Ma Jumbo possiede un'identità propria, radicata nel paesaggio, nei colori e nella spiritualità del suo Paese. Persino una vecchia radio diventa un ponte verso l'aldilà, perché certe frequenze, a saperle cercare, non smettono mai di trasmettere.
Ryan Adriandhy, da stand-up comedian a regista di Jumbo
Dietro la macchina da presa (virtuale) c'è un talento eclettico. Ryan Adriandhy, Head of Animation Development di Visinema Pictures, lavora dal 2011 come stand-up comedian, conduttore televisivo e attore, tra l'altro nella serie Malam Minggu Miko. Parimenti, è illustratore e animatore: nel 2019 ha conseguito un master in Film and Animation al Rochester Institute of Technology e il suo cortometraggio Prognosis ha vinto il Piala Citra come miglior corto d'animazione al Festival Film Indonesia 2020.
Jumbo segna il suo esordio nel lungometraggio, firmato con Widya Arifianti in sceneggiatura e frutto di cinque anni di lavoro e di oltre 420 animatori e artisti indonesiani. Lo sviluppo è cominciato nell'aprile del 2020, in piena pandemia: quando il mondo si chiudeva in casa, a Giacarta qualcuno disegnava un bambino che voleva salire su un palco.
«Per me l'infanzia è un'avventura che si può vivere una sola volta», scrive il regista nelle note di produzione. «Dire addio all'infanzia è dolce e amaro allo stesso tempo». È la poetica del fanciullino di Giovanni Pascoli trasferita nell'arcipelago: «È dentro noi un fanciullino», e il cinema d'animazione, secondo Adriandhy, può richiamarlo in modi che il live action forse non saprebbe raggiungere.
Certo, la computer grafica non possiede la raffinatezza tecnica delle grandi produzioni Pixar, e alcuni archetipi narrativi suonano familiari a chi è cresciuto a pane e Disney. Ma Jumbo compensa con la sincerità, con l'espressività dei volti e con un'ambizione autenticamente cinematografica, evidente nell'ampiezza delle inquadrature e nella cura della messa in scena. Non tratta i bambini come marmocchi da blandire, bensì come spettatori capaci di reggere la tristezza.
Jumbo, i record al box office
Uscito in Indonesia il 31 marzo 2025, in concomitanza con la festa di Lebaran che chiude il Ramadan, Jumbo ha raggiunto un milione di spettatori in appena sette giorni, polverizzando il primato di Si Juki The Movie: Panitia Hari Akhir (642.312 biglietti), imbattuto da otto anni.
Poi ha superato Frozen II, diventando il film d'animazione più visto nella storia del Paese, e il malese Mechamato Movie, conquistando il titolo di animazione più redditizia del Sud-est asiatico. Ha chiuso la corsa con 10.233.002 spettatori e un incasso stimato in circa 26 milioni di dollari. Per qualche mese è stato addirittura il film indonesiano più visto di sempre, davanti a KKN di Desa Penari (10.061.033), finché la commedia Agak Laen: Menyala Pantiku! non lo ha scavalcato.
Merito anche di un passaparola spontaneo: sui social un esercito di fan autoproclamatisi «Jumbo's Free Buzzers» ha tenuto il film in tendenza per giorni su X e TikTok a colpi di meme. Al Festival Film Indonesia 2025 Jumbo ha vinto il Piala Citra come miglior film d'animazione, diventando il primo cartoon candidato anche al premio per il miglior film. La canzone «Selalu Ada di Nadimu» («Sempre nel tuo battito»), interpretata dai giovani doppiatori originali Prince Poetiray e Quinn Salman, ha fatto incetta di AMI Awards, i Grammy indonesiani. Da lì il viaggio internazionale: Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam, Russia, Corea del Sud. E adesso l'Italia.
Jumbo è adatto ai bambini? Cosa sapere prima di vederlo al cinema
Jumbo è un film per famiglie, ma non un film innocuo, e per fortuna. Dura 102 minuti e affronta temi importanti: la morte dei genitori, il bullismo, la solitudine, il senso di colpa. Il fantasma Meri non è mai spaventoso; l'emozione, invece, è garantita. Ai bambini più piccoli farà bene la presenza di un adulto con cui parlarne all'uscita.
Del resto è proprio questa la scommessa del film: fidarsi dei bambini. Come ricorda la psicologa Wulan Nur Jatmika, ciò che accade nei primi anni di vita può avere effetti duraturi, e ai figli bisogna dare non soltanto ciò che vogliono, ma ciò di cui hanno davvero bisogno. Amore incondizionato, valori, ascolto. E magari, ogni tanto, una storia letta ad alta voce
Jumbo: scheda tecnica, cast e durata del film d'animazione
Genere: animazione, drammatico, fantasy
Regia: Ryan Adriandhy
Sceneggiatura: Ryan Adriandhy, Widya Arifianti
Voci italiane: Francesco Raffaeli (Don), Martina De Carolis (Meri), Ciro Clarinzio (Nurman), Gabriele Tonti (Atta), Luca Ward (capovillaggio), Emanuele Ruzza (papà di Don), Angiola Baggi (nonna di Don), Paolo Ruffini (papà di Meri)
Voci originali: Prince Poetiray, Quinn Salman, Graciella Abigail, Yusuf Özkan, Muhammad Adhiyat, Ratna Riantiarno, Ariel, Bunga Citra Lestari
Produzione: Anggia Kharisma, Novia Puspa Sari per Visinema Studios
Montaggio: Teguh Raharjo
Scenografia: Teddy Setiawan
Direzione musicale: Ofel Obaja Setiawan
Paese: Indonesia, 2025
Formato: 2.39:1
Distribuzione italiana: Amaranta Frame
Durata: 102 minuti (1 ora e 42)
Al cinema: dal 15 ottobre 2026
Alla fine del viaggio, Jumbo si rivela per quello che è: un film picco
Alla fine del viaggio, Jumbo si rivela per quello che è: un film piccolo con un cuore smisurato. Proprio come il suo protagonista. Non ha i mezzi di Hollywood, ma possiede ciò che il denaro non compra: la sincerità di chi racconta l'infanzia senza zucchero filato e senza paternalismi.
Parla di bambini che perdono qualcuno e di bambini che si perdono. Di un bullo che ha bisogno di aiuto quanto la sua vittima. Di una fantasma che chiede soltanto di tornare a casa. E di un libro di fiabe che, come tutte le eredità preziose, non si possiede davvero finché non lo si condivide.
«L'essenziale è invisibile agli occhi», dice la volpe al Piccolo principe. Meri, che è un fantasma, lo sa meglio di chiunque. E Don lo impara a proprie spese, scoprendo che le persone che amiamo non spariscono: cambiano frequenza.
Sicché, prima di liquidare questo bambino rotondo come l'ennesimo cartoon esotico, guardiamo meglio quel disegno. Non è un cappello. È un boa che ha inghiottito un elefante. Dentro c'è Jumbo, con tutto il suo dolore e tutta la sua meraviglia. E forse, se ci ricordiamo di essere stati bambini una volta, ci siamo anche noi.