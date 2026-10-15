Jumbo – La voce di Don, la recensione del film d'animazione

La forza di Jumbo sta nel rifiuto delle scorciatoie manichee. Non ci sono buoni da una parte e cattivi dall'altra, bensì bambini feriti che ancora non sanno leggere le ferite altrui. Wulan Nur Jatmika, psicologa dell'età evolutiva dell'Università Gadjah Mada di Yogyakarta, ha individuato nel film un vero campionario di Adverse Childhood Experiences, le esperienze infantili avverse capaci di lasciare traumi duraturi: Don ha perso i genitori, Atta cresce senza cure parentali e in povertà, Nurman e Mae crescono affidati al nonno, lontani dalla presenza affettiva di mamma e papà.

«I bambini che bullizzano spesso non agiscono senza motivo», ha osservato la studiosa. Tant'è che Atta, più che un antagonista, è lo specchio rovesciato di Don: due solitudini che si riconoscono senza volerlo ammettere. E Don, dal canto suo, non è un santino. Inseguendo l'applauso trascura gli amici e rimanda la promessa fatta a Meri, perché anche i bambini buoni, talvolta, scambiano il bisogno di essere visti per il diritto di non vedere gli altri.

Accanto a lui, Nurman e Mae incarnano l'amicizia nella sua forma più nobile e più faticosa: quella che resta anche quando non viene ricambiata come meriterebbe. E il primo, con le sue amatissime capre, regala al film un sorriso rustico. Curiosità: i belati delle bestiole sono opera, non accreditata, di Angga Dwimas Sasongko, fondatore di Visinema, e di altri due colleghi. Quando si dice metterci la faccia, o almeno la voce.