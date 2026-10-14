Je so' pazzo, trama e cast del film con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino DanieleCinema
Introduzione
Arriva al cinema il 15 ottobre 2026 Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore che racconta la vita di Pino Daniele, uno dei musicisti più importanti della storia della canzone italiana.
A interpretarlo è Massimiliano Caiazzo, chiamato a confrontarsi con la figura di un artista che ha saputo trasformare le proprie radici napoletane in un linguaggio musicale originale, capace di fondere blues, jazz, rock e tradizione partenopea.
Il film ripercorre il percorso umano e artistico del cantautore, dall'infanzia difficile agli anni della consacrazione, fino al concerto del 1981 che lo vide esibirsi davanti a circa 200 mila persone.
Je so’ pazzo non si limita a ricostruire la carriera di un musicista destinato a lasciare un segno profondo nella cultura italiana, ma prova a esplorare anche le contraddizioni dell'uomo dietro le canzoni. Le fragilità personali, i rapporti familiari complessi e gli amori si intrecciano con la ricerca di una voce musicale autonoma, in un racconto in cui il successo non cancella i conflitti interiori. Napoli, con la sua identità culturale e le sue contraddizioni, è una presenza fondamentale: una città con cui Pino Daniele ha mantenuto un legame profondo, trasformandola in una fonte inesauribile di ispirazione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di Je so’ pazzo, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer ufficiale nel video posto in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Je so’ pazzo racconta la storia di Pino Daniele, cresciuto nei vicoli di Napoli e determinato a trovare nella musica una strada personale per esprimere emozioni e inquietudini. L'infanzia segnata dall'abbandono e le difficoltà familiari contribuiscono a formare il carattere di un ragazzo ribelle, destinato a rivoluzionare il panorama musicale italiano attraverso una miscela inedita di sonorità internazionali e tradizione napoletana.
Il racconto segue la sua ascesa artistica, fino al grande concerto del 1981 davanti a una folla di circa 200 mila persone. Accanto ai successi emergono le fragilità e i conflitti di un uomo alle prese con le aspettative degli altri e con un rapporto irrisolto con le proprie origini. Al centro della pellicola c'è il percorso di un artista che cerca, attraverso le canzoni, una forma di riconciliazione con se stesso e con la città che lo ha visto nascere.
La regia
La regia del film Je so’ pazzo è firmata da Nicola Prosatore, che affronta una figura centrale della musica italiana attraverso il rapporto tra biografia e racconto intimo. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Prosatore insieme ad Alessandro Daniele ed Edoardo Puma.
La pellicola sceglie di affiancare le tappe della carriera di Pino Daniele alla dimensione privata della sua esistenza, mettendo in evidenza il legame tra le esperienze personali e la nascita di un'identità musicale inconfondibile.
Il cast
A interpretare Pino Daniele nel film Je so’ pazzo è Massimiliano Caiazzo, noto al pubblico anche per il ruolo di Carmine nella serie Mare fuori. Accanto a lui, il cast comprende Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti e Leonardo Bianconi.
Tra gli interpreti figurano anche Paolo Aguzzi nel ruolo di Peppino Di Capri, Riccardo Betteghella in quello di Rino Zurzolo, Luca Chikovani nei panni di Tony Esposito e Giampiero De Concilio nel ruolo di Claudio Pogg. Completano il cast Demi Licata, Monica Nappo e Antonia Truppo.
Pino Daniele e la rivoluzione della musica napoletana
Il film Je so’ pazzo prende le mosse dall'originalità di un artista che ha saputo superare i confini dei generi musicali. Pino Daniele ha costruito un linguaggio personale combinando blues, jazz e rock con la tradizione napoletana, dimostrando che il dialetto e le sonorità della sua città potevano dialogare con la musica internazionale.
Il suo percorso ha contribuito a trasformare il modo di raccontare Napoli attraverso le canzoni, senza rinunciare alle radici ma aprendole a influenze differenti. Un'eredità musicale che continua a essere riconoscibile e che costituisce il punto di partenza del racconto cinematografico.
La produzione
Je so’ pazzo è una produzione italiana dedicata alla vita e all'eredità artistica di Pino Daniele. La sceneggiatura porta la firma di Alessandro Daniele, Nicola Prosatore ed Edoardo Puma, mentre la regia è affidata a Prosatore.
Il film arriva nelle sale italiane il 15 ottobre 2026 e si propone di raccontare non soltanto l'ascesa di un musicista capace di cambiare la canzone italiana, ma anche la dimensione più personale di un uomo che ha trovato nella musica il mezzo privilegiato per confrontarsi con le proprie fragilità e con il rapporto complesso con le sue origini.