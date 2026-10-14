Il film Je so’ pazzo racconta la storia di Pino Daniele, cresciuto nei vicoli di Napoli e determinato a trovare nella musica una strada personale per esprimere emozioni e inquietudini. L'infanzia segnata dall'abbandono e le difficoltà familiari contribuiscono a formare il carattere di un ragazzo ribelle, destinato a rivoluzionare il panorama musicale italiano attraverso una miscela inedita di sonorità internazionali e tradizione napoletana.

Il racconto segue la sua ascesa artistica, fino al grande concerto del 1981 davanti a una folla di circa 200 mila persone. Accanto ai successi emergono le fragilità e i conflitti di un uomo alle prese con le aspettative degli altri e con un rapporto irrisolto con le proprie origini. Al centro della pellicola c'è il percorso di un artista che cerca, attraverso le canzoni, una forma di riconciliazione con se stesso e con la città che lo ha visto nascere.

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