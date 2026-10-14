Il rumore delle cose nuove, trama e cast del film di Paolo Genovese

Alba è una donna semplice, generosa e fragile, costretta a lavorare nelle pulizie e a convivere con un marito violento. Nonostante le sofferenze subite, continua a sperare che Umberto possa cambiare e che la loro vita insieme possa conoscere giorni migliori. Il personaggio mette in luce il contrasto tra il desiderio di salvare una relazione e la necessità di riconoscere la violenza per quello che è. Fanelli affronta un ruolo drammatico che si allontana dalle corde comiche per le quali è maggiormente conosciuta, dando spazio alla vulnerabilità e alla resistenza di Alba.