Smart Working, il film con Maccio Capatonda da stasera su Sky e NOW

Il film, diretto da Svevo Moltrasio e interpretato da Maccio Capatonda, debutta lunedì 12 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. La commedia affronta il tema del lavoro da remoto e delle trasformazioni che hanno modificato il rapporto con il lavoro e con gli spazi della quotidianità. Completano il cast Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti e Maurizio Nichetti

Quando il lavoro entra in casa, la vita privata rischia di diventare un nuovo ufficio. Arriva su Sky Cinema in prima TV Smart Working, la nuova commedia con Maccio Capatonda che esordirà lunedì 12 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, diretto da Svevo Moltrasio - che firma anche soggetto, sceneggiatura e montaggio - attraversa differenti registri della commedia, cedendo il passo progressivamente ad una comicità sempre più grottesca e viscerale. Al centro, Maccio Capatonda, protagonista di una storia che osserva con ironia le dinamiche del lavoro contemporaneo e le difficoltà di trovare un equilibrio tra aspirazioni personali, vita familiare e imprevisti della quotidianità. Completano il cast Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti, Svevo Moltrasio e Maurizio Nichetti.

Smart Working, con il suo stile ironico e surreale, porta al centro della narrazione un tema di stretta attualità e le trasformazioni che hanno modificato il rapporto con il lavoro e con gli spazi della quotidianità. La casa, luogo per eccellenza della dimensione privata, diventa così il terreno sul quale si incontrano esigenze, abitudini e mondi molto diversi.

La trama

Da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, Giuliano ha scoperto il paradiso: meno lavoro ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Laura, aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l’azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi, invece, lavorano ma rendono pochissimo!

Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui lo sbadato Stefano, romano fuori sede, e Gianni, un office manager ultrasettantenne in pensione da anni. Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui. Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia… e sanità mentale.