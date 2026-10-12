Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte, tutto sul film disponibile su RaiPlayCinema
Introduzione
Il film tv diretto da Costanza Quatriglio ricostruisce la vicenda di Fratel Biagio Conte, il missionario laico palermitano che lasciò il benessere della famiglia per vivere con i senzatetto della sua città. Dopo la messa in onda su Rai1, il titolo si può recuperare in streaming su RaiPlay. Ecco trama, cast e curiosità
Quello che devi sapere
La trama: dalla fuga da casa alla Missione
Il racconto di Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte si apre con un mistero. Biagio, giovane figlio di una famiglia benestante di imprenditori palermitani, sparisce nel nulla, e i suoi cari si rivolgono a Chi l’ha visto? per ritrovarlo. Proprio grazie alle ricerche del programma la famiglia scopre che - dietro quella scomparsa - c’è una decisione consapevole, che il ragazzo ha maturato in solitudine. Da qui la narrazione segue il protagonista lungo il pellegrinaggio verso Assisi, poi nel rientro in Sicilia e negli incontri che lo spingono a costruire una comunità insieme alle persone senza dimora che dormivano attorno alla stazione centrale. È la nascita di Fratel Biagio, la figura che Palermo ha imparato a conoscere nei decenni successivi.
Chi era Biagio Conte
Nato a Palermo nel 1963, Biagio Conte ha incarnato in chiave contemporanea l’ideale francescano di povertà e fraternità. Nel 1993 diede vita alla Missione di Speranza e Carità, una realtà che ancora oggi offre assistenza e percorsi di reinserimento sociale a chi vive in strada e a molte altre persone in difficoltà, non soltanto in Sicilia. Conte è morto nel gennaio del 2023 e, dopo la sua scomparsa, la guida dell’opera è passata a Don Pino. Il capoluogo siciliano gli ha anche dedicato una via, con una cerimonia che ha visto riunite autorità civili, religiose e i membri della comunità da lui fondata.
Il cast e i personaggi
A vestire i panni del protagonista è Alessio Vassallo; accanto a lui recitano Donatella Finocchiaro, che interpreta Rosa, Antonio Catania e Alessandra Fazzino, che danno volto ai genitori Giuseppe e Maria, e Giuseppe Spata nel ruolo dell’amico di Biagio. Per l’attore, anche lui palermitano, si tratta di un progetto dal forte valore personale. Vassallo lo ha descritto come "un traguardo non soltanto di carriera, ma anche di vita".
Regia, sceneggiatura e luoghi delle riprese
Dietro la macchina da presa c’è Costanza Quatriglio, che firma anche la sceneggiatura insieme a Stefano Rulli; il soggetto è nato dal lavoro di Rulli, Gloria Giorgianni, Celestino Pietro Pesce, Nicola Campiotti e della stessa regista. Al copione hanno contribuito come consulenti Giacomo Mirto, Giacomo Pilati e Davide Rondoni, mentre la Missione di Speranza e Carità ha collaborato attivamente al progetto. La produzione è di Gloria Giorgianni per Anele, con Rai Fiction. Il set si è spostato da Palermo a Roma fino ad Assisi, con alcune scene girate nei luoghi legati al percorso spirituale del Santo, tappa decisiva anche per la svolta interiore del protagonista. Il film ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale che celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Anniversario, questo, che cade proprio quest’anno.
L'anteprima con Matteralla e dove vederlo
La prima proiezione si è svolta lunedì 5 ottobre al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto all’esterno dagli applausi di decine di cittadini. Il debutto televisivo è arrivato domenica 11 ottobre, in prima serata su Rai1. Chi non è riuscito a seguirlo in diretta può guardarlo gratuitamente on demand su RaiPlay, previo accesso con il proprio account.