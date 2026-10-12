Nato a Palermo nel 1963, Biagio Conte ha incarnato in chiave contemporanea l’ideale francescano di povertà e fraternità. Nel 1993 diede vita alla Missione di Speranza e Carità, una realtà che ancora oggi offre assistenza e percorsi di reinserimento sociale a chi vive in strada e a molte altre persone in difficoltà, non soltanto in Sicilia. Conte è morto nel gennaio del 2023 e, dopo la sua scomparsa, la guida dell’opera è passata a Don Pino. Il capoluogo siciliano gli ha anche dedicato una via, con una cerimonia che ha visto riunite autorità civili, religiose e i membri della comunità da lui fondata.