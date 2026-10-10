Ostia ha due stagioni: quella delle estati consumate sotto gli ombrelloni e quella, assai più lunga, dei fantasmi che restano quando i bagnanti se ne sono andati. La sua geografia cinematografica è inseparabile da una certa storia italiana. All'Idroscalo, nel novembre del 1975, fu ucciso Pier Paolo Pasolini. Sul litorale Claudio Caligari ambientò Amore tossico (1983) e, trent'anni dopo, Non essere cattivo (2015). Proprio ai perdenti di Caligari, sconfitti ma mai del tutto spenti, Daniela e Massimo sembrano lontanamente imparentati.

Cimpanelli arriva su quella spiaggia da un'altra porta, quella della memoria privata. Da bambino vi trascorreva i tre mesi canonici della piccola borghesia romana, mascotte dei bagnini che gli prestavano la canottiera rossa e lo facevano salire sul pattino di salvataggio. Quei bagnini, col tempo, sono diventati gestori e proprietari degli stabilimenti, e qualcuno ha costeggiato il confine dell'illecito.

L'Ostia di Mare Mosso è invece quella del disfacimento: stabilimenti chiusi, requisiti, disastrati, che la produzione ha faticato a trovare ancora in piedi. La fotografia di Maurizio Calvesi e la scenografia di Tonino Zera costruiscono un litorale gelido e fuori stagione, mentre il Pachanga resiste come un avamposto tutt'altro che virtuoso.

Il paesaggio non è soltanto uno sfondo, ma una condizione dell'anima. La spiaggia deserta, le strutture abbandonate, il mare che continua indifferente il proprio movimento diventano il riflesso di vite rimaste in sospeso, come se l'inverno avesse deciso di non terminare più. È soprattutto in questa corrispondenza tra luoghi e personaggi che il film trova una propria identità visiva, lontana tanto dalla cartolina nostalgica quanto dal compiacimento per il degrado.

Nessun santino, insomma, né per il luogo né per chi lo abita. «I cattivi, alla fine, siamo noi», dice il regista, includendo nel conto anche lo spettatore. Una provocazione che allontana il racconto dalla comoda divisione tra innocenti e colpevoli. A Ostia, almeno in questo film, l'innocenza è una moneta che nessuno sembra possedere abbastanza a lungo.