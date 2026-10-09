Il titolo del film, Animals, fa riferimento al comportamento animale che viene fuori anche negli umani quando sentono il pericolo e avvertono la minaccia per i loro affetti.

Così, il protagonista del film, è costretto a fare i conti con se stesso e capire fino a che punto riesce a spingersi verso il limite del lecito e dell'etico per salvare la sua famiglia.

La sua posizione di candidato a sindaco di Los Angeles e le imminenti elezioni impongono disciplina e presentazione di un'immagine impeccabile ma il rapimento del bambino fa emergere le crepe di un'unione matrimoniale che non reggeva più.

Il film alterna il dramma della scomparsa del ragazzino al dramma di coppia, entrambe le due componenti del film sono evidenti già nel trailer ufficiale, visibile anche in testa a questa scheda, cariche di intensità e dramma.

Il conflitto e i segreti del favorito alle elezioni sono la rappresentazione di una società piena di falle ed è interessante come Affleck faccia emergere le due facce dei personaggi principali attraverso una regia sempre coinvolgente ed efficace.

Animals - Netflix via Webphoto