Animals, trama e cast del nuovo film di e con Ben Affleck in streaming su Netflix da oggiCinema
Introduzione
La settima regia di Ben Affleck è un film thriller e crime in cui lo statunitense recita nei panni del protagonista. Sviluppato partendo da un soggetto originale, Animals, vede nel cast la presenza di Kerry Washington e Gillian Anderson. Una storia ricca di inganni che mettono alla prova una famiglia quando viene rapito il figlio piccolo. Su Netflix, in streaming dal 9 ottobre.
Quello che devi sapere
Animals, quando esce e dove vederlo
Animals è un film del 2026 di Ben Affleck, sviluppato su un soggetto originale, con la una sceneggiatura di Connor O. McIntyre, Billy Ray e lo stesso Affleck.
Il film drammatico, a metà tra crime e thriller, debutta su Netflix in streaming il 9 ottobre, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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La trama del film
Mark Kimball è candidato a sindaco di Los Angeles. A pochi giorni dalle elezioni, nella notte di Halloween, suo figlio viene rapito e la richiesta di riscatto è di sette milioni di dollari.
Mark e sua moglie Abigail, una psicoterapeuta frustrata dal suo matrimonio, non possono pagare, tutte le risorse economiche della famiglia sono state spese per la campagna elettorale di lui.
Mark deve salvare la sua famiglia e la sua carriera così si fa convincere ad affidarsi a un tuttofare finendo in una rete di intrighi senza precedenti, costretto, inoltre, a fare i conti con se stesso.
Il cast del film
Ben Affleck ha recitato nei panni del protagonista di Animals, ripetendo una formula per lui vincente, che lo vede contemporaneamente essere regista e interprete maschile principale dei film che portano la sua firma, da Gone Girl a Air-La storia del grande salto, passando per il pluripremiato Argo.
Abigail, la moglie del protagonista, è affidata a Kerry Washington. Gillian Anderson è la risolutrice Dayle Burton, Steven Yeun è il braccio destro di Mark.
Il giovane Christopher Woodley, fino ad ora apparso in qualche serie tv per piccoli ruoli, è il figlio del candidato sindaco.
Completano il cast Adriana Paz e Louis Gerardo Méndez.
I temi del film: paternità e potere, pubblico e privato
Il titolo del film, Animals, fa riferimento al comportamento animale che viene fuori anche negli umani quando sentono il pericolo e avvertono la minaccia per i loro affetti.
Così, il protagonista del film, è costretto a fare i conti con se stesso e capire fino a che punto riesce a spingersi verso il limite del lecito e dell'etico per salvare la sua famiglia.
La sua posizione di candidato a sindaco di Los Angeles e le imminenti elezioni impongono disciplina e presentazione di un'immagine impeccabile ma il rapimento del bambino fa emergere le crepe di un'unione matrimoniale che non reggeva più.
Il film alterna il dramma della scomparsa del ragazzino al dramma di coppia, entrambe le due componenti del film sono evidenti già nel trailer ufficiale, visibile anche in testa a questa scheda, cariche di intensità e dramma.
Il conflitto e i segreti del favorito alle elezioni sono la rappresentazione di una società piena di falle ed è interessante come Affleck faccia emergere le due facce dei personaggi principali attraverso una regia sempre coinvolgente ed efficace.