Hit Man - Killer per caso, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Giovedì 8 ottobre, in prima serata su Rai 3, va in onda la commedia noir diretta da Richard Linklater e interpretata da Glen Powell e Adria Arjona. Il film, uscito nel 2024, racconta di un mite professore che si finge sicario per conto della polizia, finché un incontro inatteso non manda all'aria tutte le sue certezze
Quello che devi sapere
La trama di Hit Man - Killer per caso
Gary Johnson vive a New Orleans e conduce un'esistenza tranquilla, quasi monotona: insegna psicologia e filosofia all'università, abita da solo con i suoi due gatti e, per arrotondare, offre supporto tecnico al dipartimento di polizia durante le operazioni sotto copertura. Un giorno, però, l'agente incaricato di interpretare il finto killer viene sospeso e Gary è costretto a sostituirlo all'ultimo momento. Contro ogni previsione, si rivela bravissimo. Da quel momento diventa il volto delle trappole organizzate dagli investigatori: incontra chi vuole liberarsi di qualcuno, raccoglie le prove necessarie e consegna i committenti alla giustizia. Per ogni "cliente" inventa un personaggio diverso, cambiando aspetto, accento e atteggiamento. Tutto procede alla perfezione fino all'arrivo di Madison, una giovane donna intrappolata in un matrimonio violento che vorrebbe far uccidere il marito. Gary, nei panni del seducente sicario Ron, la convince a rinunciare. Tra i due nasce però un'attrazione travolgente, e il confine tra la sua identità reale e quella inventata comincia a farsi pericolosamente sottile.
Un racconto ispirato a una storia vera
Il film prende spunto da una vicenda realmente accaduta, raccontata in un articolo pubblicato nel 2001 dalla rivista Texas Monthly e firmato dal giornalista Skip Hollandsworth. Il vero Gary Johnson lavorava a Houston: per anni ha collaborato con le forze dell'ordine fingendosi un assassino su commissione, contribuendo a numerosi arresti. Linklater e Powell hanno preso questo spunto curioso per costruire una storia di fantasia, spostando l'azione in Louisiana e aggiungendo una componente romantica e thriller. Il risultato è un'opera che gioca con i generi. E che riflette, con leggerezza, su quanto la nostra personalità sia qualcosa di stabile o, piuttosto, una maschera che possiamo cambiare a piacimento.
Il cast
Al centro della scena c'è Glen Powell, che veste i panni di Gary e di tutti i suoi alter ego, Ron in primis. Accanto a lui recita Adria Arjona, attrice portoricana vista in Andor e Morbius, nel ruolo di Madison Figueroa Masters. Completano il cast Austin Amelio, che interpreta Jasper, il poliziotto sospeso e rancoroso che mal sopporta il successo del professore, insieme a Retta nel ruolo di Claudette e Sanjay Rao in quello di Phil, colleghi di Gary nella squadra investigativa. Molly Bernard è l'ex moglie del protagonista, mentre Evan Holtzman dà il volto a Ray, il marito di Madison.
La collaborazione tra Linklater e Powell
Hit Man rappresenta un nuovo capitolo del lungo sodalizio tra il regista texano e il suo attore. Powell aveva già lavorato con Linklater in Tutti vogliono qualcosa e in Apollo 10 e mezzo, ma questa volta il suo coinvolgimento va oltre la recitazione: è infatti anche co-sceneggiatore e produttore del film. Per Linklater, autore della trilogia iniziata con Prima dell'alba e del celebre Boyhood, si tratta di un ritorno a un cinema più apertamente commerciale, senza però rinunciare ai dialoghi brillanti e alle riflessioni sull'identità che caratterizzano la sua filmografia.
Accoglienza e riconoscimenti
Hit Man - killer per caso è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, dove ha raccolto applausi e recensioni positive. L'anno successivo è arrivato nelle sale statunitensi (con una distribuzione limitata) e poi su Netflix, che ne ha acquisito i diritti. La critica internazionale ha elogiato soprattutto l'alchimia tra i due protagonisti e la capacità di Powell di passare con disinvoltura da un personaggio all'altro. La sua performance gli è valsa una candidatura ai Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical, consolidando il suo status di nuova star di Hollywood dopo il successo di Top Gun: Maverick e Tutti tranne te.