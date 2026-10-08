Hit Man - Killer per caso, trama e cast del film stasera in tv

Hit Man - killer per caso è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, dove ha raccolto applausi e recensioni positive. L'anno successivo è arrivato nelle sale statunitensi (con una distribuzione limitata) e poi su Netflix, che ne ha acquisito i diritti. La critica internazionale ha elogiato soprattutto l'alchimia tra i due protagonisti e la capacità di Powell di passare con disinvoltura da un personaggio all'altro. La sua performance gli è valsa una candidatura ai Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical, consolidando il suo status di nuova star di Hollywood dopo il successo di Top Gun: Maverick e Tutti tranne te.