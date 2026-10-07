Nel 2010 bastavano un ragazzo ferito nell’orgoglio, un computer e una stanza di Harvard per mettere al mondo Facebook. Sedici anni dopo, in The Social: Il prezzo della verità, Aaron Sorkin non racconta più la nascita del mostro, ma ciò che il mostro è diventato. Non servono più campus, algoritmi ancora innocenti o amicizie tradite: basta una donna ubriaca al volante, convinta che il mondo intero ce l’abbia con lei. Il sogno della connessione universale si è trasformato nella certezza di avere sempre ragione. Anche quando si ha torto.

«I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività», ammoniva Umberto Eco nel 2015, a Torino. Ecco, la ragazza che incontriamo nella prima sequenza del film di bicchieri ne ha bevuti decisamente più di uno. E non siede al bancone di un bar, bensì al volante della sua auto, appena fermata dalla polizia.

Davanti al finestrino, due agenti: un uomo afroamericano e una donna di origine sudamericana. Lei dapprima li punzecchia, poi li provoca, infine li investe con una sequela di insulti razzisti che culmina in un rovesciamento da manuale: ecco come vengono trattati i bianchi. Chi infrange la legge si scopre vittima, chi la fa rispettare diventa persecutore. Il mondo alla rovescia, servito con ghiaccio.

A darle corpo e livore è Portia Doubleday (che in Mr. Robot finiva a lavorare per la famigerata E Corp, e qui resta stritolata da una corporation ben più reale). Il suo personaggio, scopriremo, non è nato così. Era una ragazza progressista, prima che il feed la imboccasse giorno dopo giorno di rabbia e sospetto. Sarà proprio lei ad aprire gli occhi a Frances Haugen. E la ritroveremo, qualche tempo dopo, tra la folla che il 6 gennaio 2021 dà l’assalto a Capitol Hill.

Luigi Pirandello, d’altronde, l’aveva intuito più di un secolo fa: Così è (se vi pare). Oggi quella parentesi si è mangiata la frase. La chiamano post-verità: Oxford Dictionaries la elesse parola dell’anno nel 2016, l’anno della Brexit e della prima vittoria di Donald Trump, giusto per non dimenticare. Un concetto assai precedente ai social, ma che oggi ha trovato il suo habitat naturale nello schermo di uno smartphone, dove l’indignazione corre più veloce di qualsiasi smentita.