Greenland, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

Mercoledì 7 ottobre va in onda su Italia 1 il disaster movie del 2020 diretto da Ric Roman Waugh con Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film racconta la fuga di una famiglia americana mentre i frammenti di una cometa si abbattono sulla Terra
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