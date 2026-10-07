Greenland, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

1/9 ©Webphoto

Gerard Butler è il protagonista di Greenland, disaster movie in onda su Italia 1 martedì 14 ottobre. L'attore veste i panni di John Garrity, un ingegnere strutturale che vive ad Atlanta e sta cercando di ricucire il rapporto con la moglie. Quando riceve l'avviso che lui e la sua famiglia sono stati scelti per essere messi in salvo in un rifugio segreto, parte con loro verso una base militare. Separato da moglie e figlio a causa di un imprevisto, attraversa un Paese nel caos per ritrovarli, disposto a tutto pur di proteggerli.

I film da vedere in streaming a ottobre, da Wicked - Parte 2 ad Animals. FOTO