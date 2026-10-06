Dal 6 all’11 ottobre Torino ospita la settima edizione di Job Film Days, il festival dedicato al lavoro e ai diritti. Ad aprire la rassegna al Cinema Massimo è La guerre des prix di Anthony Dechaux, in anteprima italiana. In programma 57 film da 30 Paesi, due anteprime mondiali e 20 italiane, con la masterclass di Fabrizio Gifuni, il focus sulla Corea del Sud, il nuovo film di Radu Jude e l’omaggio a Frederick Wiseman. Tra i restauri anche Sissignore e Mamma Roma

Il lavoro come necessità, identità, diritto. Ma anche come luogo del conflitto, spazio dove gli ideali incontrano il profitto e spesso ne escono ammaccati. Parte da qui la settima edizione di Job Film Days , il festival cinematografico internazionale dedicato al lavoro e ai diritti, diretto da Annalisa Lantermo , in programma a Torino dal 6 all’11 ottobre 2026 .

Dechaux costruisce il racconto secondo i meccanismi del thriller e trasforma la filiera alimentare in un campo di battaglia economico e morale. Nel cast figura anche Olivier Gourmet , nei panni di un negoziatore spietato e magnetico, personaggio meno monolitico di quanto inizialmente possa apparire.

Al centro di La guerre des prix c’è Audrey, giovane donna cresciuta in una famiglia di allevatori lattieri e impegnata a difendere un modello produttivo biologico e locale.

Cuore della manifestazione restano i due concorsi internazionali. Il Premio Cinematografico Internazionale “Lavoro 2026” JFD – INAIL Piemonte presenta sette documentari e lungometraggi di finzione, mentre il Premio “Job for the Future 2026” JFD – Camera di commercio di Torino raccoglie dodici cortometraggi realizzati nell’Unione Europea da registe e registi under 40.

Per sei giorni il cinema diventa così uno strumento per interrogare le trasformazioni del lavoro contemporaneo: dalla salute e dalla sicurezza alla precarietà, dall’intelligenza artificiale alle nuove professioni, dal lavoro femminile all’inclusione, fino alle relazioni tra occupazione, territori e disuguaglianze sociali.

La settima edizione di Job Film Days propone 57 film provenienti da 30 Paesi , fra cui due anteprime mondiali e 20 anteprime italiane . Le iniziative, comprese quelle del programma off, coinvolgono 15 sedi torinesi e una rete di 73 partner.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello con Fabrizio Gifuni , protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo della masterclass dedicata al lavoro dell’attore , condotta da Grazia Paganelli e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con TPE – Teatro Piemonte Europa.

Lavoro invisibile, immigrazione, rapporti di classe e ipocrisie del privilegio diventano così materia per l’ironia corrosiva e l’umorismo nero del regista romeno

Il film dialoga liberamente con il celebre romanzo di Octave Mirbeau . Protagonista è Gianina, giovane donna romena che lavora come domestica presso una famiglia borghese di Bordeaux e, nel tempo libero, prende parte a una compagnia amatoriale impegnata proprio nella preparazione di un adattamento teatrale del Journal d’une femme de chambre.

Il focus comprende Because I Hate Korea di Jang Kun-jae , Halo di Roh Young-wan e Citizen of a Kind di Park Young-ju . Il percorso era stato anticipato il 29 settembre, nell’ambito di Job Film Days OFF, dalla proiezione di No Other Choice di Park Chan-wook .

Job Film Days guarda anche alla Corea del Sud , una cinematografia che negli ultimi anni ha saputo raccontare con particolare lucidità le disuguaglianze, la competizione sociale e le storture del capitalismo contemporaneo.

Da Frederick Wiseman a Pasolini e Tognazzi

Il programma intreccia presente e memoria. Mercoledì 7 ottobre alle 21 al Cinema Fratelli Marx – Sala Groucho sarà proiettato Hospital di Frederick Wiseman, nella recente versione restaurata e con introduzione di Luca Mosso.

Il percorso La lunga marcia, realizzato in collaborazione con la Cineteca Nazionale, riporta invece sul grande schermo due classici del cinema italiano: Sissignore di Ugo Tognazzi, sabato 10 ottobre, e Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, domenica 11. Le proiezioni, in programma al Cinema Centrale Arthouse, saranno introdotte da Steve Della Casa.

Accanto ai film, il festival affronta anche intelligenza artificiale e futuro dell’occupazione, formazione professionale, salute e sicurezza, guerra, giustizia e memoria dei territori. Completano il programma incontri, attività con le scuole, laboratori e la mostra fotografica Uno scatto per raccontare il lavoro, realizzata al Ramo d’Oro in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.