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Cinema

Resident Evil sembra avere la sua strada anche al cinema

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Dal videogioco al grande schermo: il film sta volando al botteghino. Un successo che arriva anche grazie al suo carattere sperimentale. Non una riproposizione fedele, ma un approccio alternativo che, però, rispetta la storia di partenza. Ecco perché la pellicola diretta da Zach Cregger è un esempio da tenere presente per i futuri adattamenti cinematografici delle saghe videoludiche

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