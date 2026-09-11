Guida pratica per insegnanti, trama e cast del film stasera in tv

Protagonista è Benjamin Barrois, un giovane dottorando che, rimasto senza borsa di studio, accetta quasi per necessità un incarico come supplente di matematica. Senza formazione né esperienza sul campo, entra in una scuola della periferia parigina e capisce rapidamente che insegnare non significa soltanto padroneggiare la propria materia. Durante una delle prime lezioni perde il controllo della classe. È l'intervento di un collega più esperto, il professore di francese Pierre Etcheverel, a riportare l'ordine e a segnare l'inizio di un rapporto quasi da mentore. Attorno a Benjamin ruota un gruppo affiatato di docenti: Fouad Medaoui, insegnante di inglese ironico e disponibile, Meriem Bayan, alle prese con la difficile conciliazione tra lavoro e vita familiare, e Sandrine Deleyziat, sempre più provata dalla fatica del quotidiano. Il giovane supplente scopre così che il lavoro non finisce quando gli studenti lasciano l'aula. Deve fare i conti anche con le pressioni della propria famiglia, che lo immaginava su un'altra strada, e con i contrasti con alcuni alunni. Tra lui e Meriem nasce un'attrazione, che però il film sceglie di non trasformare nel cuore del racconto: il legame davvero centrale resta quello tra colleghi.