Guida pratica per insegnanti, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Venerdì 11 settembre, Rai 3 propone in prima serata la commedia drammatica francese del 2023 diretta da Thomas Lilti. Al centro c'è Benjamin, un giovane dottorando che si ritrova a insegnare matematica senza alcuna esperienza in una scuola di periferia. Nel cast Vincent Lacoste, François Cluzet e Adèle Exarchopoulos
Quello che devi sapere
Quando e dove vederlo in tv
L'appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21.20 su Rai 3, in chiaro e in prima serata. Il film, di produzione francese e uscito nel 2023, ha una durata di circa 101 minuti ed è distribuito in una fascia oraria pensata per il grande pubblico generalista. Il titolo originale, Un métier sérieux, richiama in modo diretto il tema centrale dell'opera: la serietà e il peso di un mestiere spesso raccontato solo di riflesso.
La trama
Protagonista è Benjamin Barrois, un giovane dottorando che, rimasto senza borsa di studio, accetta quasi per necessità un incarico come supplente di matematica. Senza formazione né esperienza sul campo, entra in una scuola della periferia parigina e capisce rapidamente che insegnare non significa soltanto padroneggiare la propria materia. Durante una delle prime lezioni perde il controllo della classe. È l'intervento di un collega più esperto, il professore di francese Pierre Etcheverel, a riportare l'ordine e a segnare l'inizio di un rapporto quasi da mentore. Attorno a Benjamin ruota un gruppo affiatato di docenti: Fouad Medaoui, insegnante di inglese ironico e disponibile, Meriem Bayan, alle prese con la difficile conciliazione tra lavoro e vita familiare, e Sandrine Deleyziat, sempre più provata dalla fatica del quotidiano. Il giovane supplente scopre così che il lavoro non finisce quando gli studenti lasciano l'aula. Deve fare i conti anche con le pressioni della propria famiglia, che lo immaginava su un'altra strada, e con i contrasti con alcuni alunni. Tra lui e Meriem nasce un'attrazione, che però il film sceglie di non trasformare nel cuore del racconto: il legame davvero centrale resta quello tra colleghi.
Il cast
A dare volto a Benjamin è Vincent Lacoste, attore feticcio del regista. Accanto a lui troviamo François Cluzet, interprete di Pierre, e Adèle Exarchopoulos nei panni di Meriem. Completano il gruppo di docenti Louise Bourgoin, che veste i panni di Sandrine, e William Lebghil in quelli di Fouad, oltre a un nutrito ensemble che include i personaggi di Sophie, Alix e Sofiane. La scelta di un cast corale riflette la natura stessa del film, costruito su ritratti umani più che su un unico protagonista assoluto.
Thomas Lilti, il regista
Dietro la macchina da presa c'è Thomas Lilti, autore con un passato da medico, noto per aver raccontato il mondo della sanità in titoli come Ippocrate, Il medico di campagna e Il primo anno. Con questo film sposta la stessa attenzione dal camice alla cattedra, mantenendo un approccio che mescola finzione e realtà. Lo stesso regista ha descritto l'opera come un racconto corale e narrativamente composito, coerente con i suoi lavori precedenti perché costruito attraversando la realtà per arrivare alla finzione, e perché continua a interrogarsi sul senso della vocazione professionale.
I temi e il messaggio
Al di là dell'ambientazione parigina, il film punta su qualcosa di universale: la trasmissione del sapere come arte delicata ma vitale, esercitata all'interno di un'istituzione sempre più fragile. Le vicende dei singoli docenti diventano il modo per parlare di stanchezza, entusiasmo e senso di responsabilità, senza cadere nella retorica o nel racconto edificante. Ciò che all'inizio doveva essere per Benjamin soltanto un impiego temporaneo, utile a mantenersi agli studi, finisce per rivelarsi un'esperienza capace di rimettere in discussione le sue priorità. È proprio questa trasformazione interiore, più del singolo colpo di scena, a costituire il vero motore emotivo del film e a restituire un ritratto autentico di chi sceglie, ogni giorno, di stare in classe.