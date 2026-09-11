Una serie e un film ispirati alla vita di Lea Garofalo, uccisa dalla 'ndrangheta a 35 anniCinema
Introduzione
La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, riporta l'attenzione su una delle storie più dolorose della lotta alla ’ndrangheta. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti e disposto l'autopsia.
Denise Cosco era diventata una testimone di giustizia, scegliendo di testimoniare contro il padre Carlo Cosco nel processo per l'omicidio della madre. Una decisione che aveva descritto come una scelta di libertà interiore, nonostante il dolore e le conseguenze vissute dalla famiglia. La sua vicenda, così come quella della madre Lea Garofalo, è stata raccontata da due produzioni audiovisive che hanno portato sullo schermo una storia di ribellione alla criminalità organizzata.
Il film TV Lea – Una storia di libertà, diretto da Marco Tullio Giordana, e la miniserie The Good Mothers, disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), raccontano due aspetti diversi della stessa vicenda. Il primo si concentra sulla vita di Lea e sul rapporto con la figlia; la seconda inserisce la storia in un racconto corale dedicato alle donne che scelgono di sfidare la ’ndrangheta.
Scopriamo di seguito cosa sapere sul film Lea – Una storia di libertà e sulla miniserie The Good Mothers.
Quello che devi sapere
Lea – Una storia di libertà, la trama
Lea – Una storia di libertà racconta la storia di Lea Garofalo, una donna che decide di abbandonare l'ambiente mafioso e di collaborare con le autorità per costruire una vita diversa. Il film mostra la difficoltà di sottrarsi a un sistema criminale capace di condizionare i rapporti familiari e le scelte personali.
Al centro della vicenda c'è il rapporto tra Lea e la figlia Denise. La protagonista cerca di proteggerla e di offrirle un futuro lontano dalla violenza, trasmettendole la possibilità di scegliere il proprio destino. Entrambe devono però confrontarsi con le conseguenze della decisione di Lea e con le difficoltà legate alla protezione.
Il film mette in luce la dimensione privata della storia, mostrando Lea non soltanto come testimone di giustizia, ma anche come madre impegnata a liberarsi da un ambiente criminale e a costruire una nuova esistenza.
Il cast di Lea – Una storia di libertà
Nel film Lea – Una storia di libertà Vanessa Scalera interpreta Lea Garofalo, mentre Linda Caridi veste i panni di Denise. Nel cast figurano anche Alessio Boni, nel ruolo di Carlo Cosco, e Donatella Bartoli.
La produzione di Lea – Una storia di libertà
Lea – Una storia di libertà è un film TV diretto da Marco Tullio Giordana e trasmesso in prima visione su Rai 1 nel 2015. La sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli e Marco Tullio Giordana.
The Good Mothers, la trama
C'è poi la miniserie tv The Good Mothers, che racconta la ribellione di tre donne contro la ’ndrangheta calabrese. La trama ruota attorno alla strategia del sostituto procuratore Anna Colace, che cerca di coinvolgere le donne delle famiglie mafiose per colpire il potere dei clan.
La collaborazione con la giustizia diventa una scelta di emancipazione, ma comporta anche il rischio di perdere i legami familiari e di affrontare conseguenze dolorose. La miniserie segue così i percorsi di donne che cercano di cambiare il proprio destino, mettendo in luce il conflitto tra la fedeltà alla famiglia e il desiderio di libertà.
La storia di Lea Garofalo e della figlia Denise si inserisce in questo racconto corale insieme alle vicende di Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola. La serie mostra come la ribellione alla criminalità organizzata possa assumere forme diverse e partire anche dall'interno delle famiglie mafiose.
Il cast e la produzione di The Good Mothers
Nella serie The Good Mothers Gaia Girace interpreta Denise Garofalo, mentre Micaela Ramazzotti veste i panni di Lea. Francesco Colella interpreta Carlo Cosco e Barbara Chichiarelli il sostituto procuratore Anna Colace.
Nel cast figurano anche Valentina Bellè, nel ruolo di Giuseppina Pesce, Simona Distefano, che interpreta Maria Concetta Cacciola, Andrea Dodero e Monica Guerritore.
The Good Mothers è una miniserie del 2023 composta da sei episodi e diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. La produzione Disney+ è ispirata a storie vere e racconta la ribellione di tre donne contro la ’ndrangheta calabrese.
Due produzioni, una stessa storia
Il film Lea – Una storia di libertà e la serie The Good Mothers raccontano due aspetti diversi della stessa vicenda. Il film TV di Marco Tullio Giordana mette al centro la vita di Lea e il rapporto con la figlia Denise, mentre la miniserie Disney+ inserisce la loro storia in un racconto più ampio dedicato alla ribellione femminile alla ’ndrangheta.
Entrambe le opere restituiscono il volto di Lea Garofalo come simbolo di coraggio e resistenza contro la criminalità organizzata.