Introduzione

La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, riporta l'attenzione su una delle storie più dolorose della lotta alla ’ndrangheta. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti e disposto l'autopsia.

Denise Cosco era diventata una testimone di giustizia, scegliendo di testimoniare contro il padre Carlo Cosco nel processo per l'omicidio della madre. Una decisione che aveva descritto come una scelta di libertà interiore, nonostante il dolore e le conseguenze vissute dalla famiglia. La sua vicenda, così come quella della madre Lea Garofalo, è stata raccontata da due produzioni audiovisive che hanno portato sullo schermo una storia di ribellione alla criminalità organizzata.

Il film TV Lea – Una storia di libertà, diretto da Marco Tullio Giordana, e la miniserie The Good Mothers, disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), raccontano due aspetti diversi della stessa vicenda. Il primo si concentra sulla vita di Lea e sul rapporto con la figlia; la seconda inserisce la storia in un racconto corale dedicato alle donne che scelgono di sfidare la ’ndrangheta.

Scopriamo di seguito cosa sapere sul film Lea – Una storia di libertà e sulla miniserie The Good Mothers.