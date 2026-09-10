Tutto su Le cose che non sai, il nuovo show di Eleonora Daniele

A raccontare la natura del progetto è la stessa conduttrice. "Il programma si tuffa nel passato, accompagnando gli ospiti in un percorso alla scoperta delle proprie radici, delle storie delle proprie famiglie e magari di fatti che non conoscono o conoscono solo parzialmente", ha spiegato all'Ansa. Daniele ha inoltre chiarito che sono gli autori a svelare tutto agli ospiti, e non il contrario: "Siamo noi a svelare tutto a lui grazie al lavoro dei nostri inviati e consulenti", ha raccontato a Sorrisi, sottolineando come alla realizzazione abbiano collaborato un genealogista e un'esperta del settore. Un lavoro di ricerca che, ha ribadito, richiede attenzione, preparazione e competenza.