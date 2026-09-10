Tutto su Le cose che non sai, il nuovo show di Eleonora Daniele

Introduzione
Debutta giovedì 10 settembre in prima serata su Rai 3 il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Eleonora Daniele. Sei puntate per dodici volti noti, chiamati a scoprire storie e segreti dei propri antenati attraverso alberi genealogici, documenti e testimonianze. Ad aprire il viaggio nelle radici familiari sono Massimo Giletti e Claudia Gerini
Quello che devi sapere
Quando e dove vedere Le cose che non sai
Le cose che non sai va in onda a partire da giovedì 10 settembre 2026 alle 21.20 su Rai 3. La trasmissione è in chiaro e può essere seguita anche in streaming, in diretta, sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di un titolo firmato Rai Cultura, che unisce intrattenimento e informazione legata alla storia italiana degli ultimi due secoli. In totale sono previste sei puntate, per un totale di dodici celebrità coinvolte.
Come funziona il programma
Il meccanismo ruota attorno a due protagonisti per ogni appuntamento. A partire dallo studio dei rispettivi alberi genealogici, la squadra del programma ricostruisce vicende, legami ed episodi delle loro famiglie, spesso ignorati dagli stessi ospiti. Fotografie, lettere, documenti, filmati realizzati sul territorio, testimonianze dirette e materiali delle Teche Rai diventano gli strumenti per riportare alla luce pagine meno note. L'obiettivo dichiarato è mostrare come la storia di una singola famiglia possa intrecciarsi con le grandi trasformazioni sociali e i passaggi che hanno segnato il Paese. Andando indietro di una o più generazioni, le vicende private finiscono per incontrare eventi collettivi, restituendo un ritratto più profondo dei personaggi e del periodo in cui sono cresciute le loro famiglie.
Gli ospiti della prima puntata
Ad aprire lo show sono due volti molto conosciuti dal pubblico: il giornalista e conduttore Massimo Giletti e l'attrice Claudia Gerini. Entrambi si sottoporranno a un viaggio personale alla ricerca di fatti, relazioni e passaggi delle rispettive storie familiari rimasti finora in ombra. Un percorso che, secondo quanto anticipato, in alcuni casi ha riservato sorprese capaci di lasciare spiazzati gli stessi diretti interessati.
Le parole di Eleonora Daniele
A raccontare la natura del progetto è la stessa conduttrice. "Il programma si tuffa nel passato, accompagnando gli ospiti in un percorso alla scoperta delle proprie radici, delle storie delle proprie famiglie e magari di fatti che non conoscono o conoscono solo parzialmente", ha spiegato all'Ansa. Daniele ha inoltre chiarito che sono gli autori a svelare tutto agli ospiti, e non il contrario: "Siamo noi a svelare tutto a lui grazie al lavoro dei nostri inviati e consulenti", ha raccontato a Sorrisi, sottolineando come alla realizzazione abbiano collaborato un genealogista e un'esperta del settore. Un lavoro di ricerca che, ha ribadito, richiede attenzione, preparazione e competenza.
Un autunno intenso per la conduttrice
Le cose che non sai si inserisce in una stagione particolarmente ricca di impegni. Dal 7 settembre Eleonora Daniele è tornata al timone di Storie italiane su Rai 1, giunto alla quattordicesima edizione, con il consueto spazio dedicato a testimonianze, cronaca e temi sociali. A questo si aggiungerà, dal 26 ottobre, lo spin-off in seconda serata Storie di sera. La conduttrice è inoltre attesa alla guida di uno speciale dedicato al mondo della scuola. Un ventaglio di progetti che conferma la centralità del suo volto nei palinsesti Rai e che ora si arricchisce di un genere nuovo per lei, quello del racconto storico e genealogico in prima serata.