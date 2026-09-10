Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio riunisce un cast internazionale. Karim Dawud Inaya interpreta Yusuf, Yafa Bakri è Rabab e Ward Hulu veste i panni di Karim. Nel cast figurano inoltre Hiam Abbass, Kamil al-Basha, Yasmin al-Masri, Salih Bakri e Zafir al-Abidin. La componente britannica comprende Billy Howle, Jeremy Irons, Robert Aramayo e Liam Cunningham.

Il film è scritto e diretto da Anne-Marie Jasir. La fotografia è affidata a Hélène Louvart, Sarah Blum e Tim Fleming, mentre il montaggio è curato da Tania Reddin. Le musiche sono di Ben Frost, la scenografia di Nael Kanj e i costumi di Hamada Atallah.

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