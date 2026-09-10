Palestina 36 – Quando tutto ebbe inizio, tutto sul film con Jeremy Irons da oggi al cinemaCinema
Introduzione
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio è il film scritto e diretto da Anne-Marie Jasir che ricostruisce, attraverso una storia corale, uno dei momenti più delicati della Palestina sotto il Mandato britannico.
Ambientato nel 1936, il film segue le vite di palestinesi e britannici mentre le tensioni politiche e sociali aumentano fino allo scoppio della grande rivolta araba. Presentato in anteprima al 50° Toronto International Film Festival il 5 settembre 2025, il dramma storico arriva nei cinema italiani a partire da oggi, giovedì 10 settembre 2026, distribuito da Wanted Cinema.
Il film è stato inoltre scelto come candidato palestinese agli Oscar 2026, arrivando fino alla shortlist di dicembre.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio segue Yusuf, un giovane palestinese che ogni giorno si sposta dal proprio paese verso Gerusalemme, dove lavora come chauffeur per Amir, un importante giornalista che ha rapporti con le autorità britanniche. Yusuf è innamorato di Rabab, la figlia maggiore dei vicini, rimasta vedova, e condivide dubbi e speranze con il suo migliore amico Karim. Intanto, intorno a lui, la situazione politica diventa sempre più tesa.
Il cast e la regia
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio riunisce un cast internazionale. Karim Dawud Inaya interpreta Yusuf, Yafa Bakri è Rabab e Ward Hulu veste i panni di Karim. Nel cast figurano inoltre Hiam Abbass, Kamil al-Basha, Yasmin al-Masri, Salih Bakri e Zafir al-Abidin. La componente britannica comprende Billy Howle, Jeremy Irons, Robert Aramayo e Liam Cunningham.
Il film è scritto e diretto da Anne-Marie Jasir. La fotografia è affidata a Hélène Louvart, Sarah Blum e Tim Fleming, mentre il montaggio è curato da Tania Reddin. Le musiche sono di Ben Frost, la scenografia di Nael Kanj e i costumi di Hamada Atallah.
Una storia corale
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio intreccia le vicende di diversi personaggi. A Gerusalemme, Khulud, moglie di Amir, lavora come giornalista ma deve firmare i propri articoli con pseudonimi maschili. Sul versante britannico, l’Alto Commissario Arthur Grenfell Wauchope istruisce il nuovo segretario Thomas Hopkins, che mostra simpatia verso la popolazione locale. Le loro storie finiscono per incrociarsi con quelle dei protagonisti palestinesi.
La grande rivolta araba
Il film Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio arriva al momento storico della grande rivolta araba del 1936. L’aumento delle tensioni è legato anche alla crescente immigrazione sionista dall’Europa, tollerata dalle autorità britanniche. Il malcontento attraversa la società e gli eventi politici finiscono per entrare direttamente nella vita quotidiana dei protagonisti, modificandone relazioni e scelte.
La pellicola ha in Yusuf uno dei suoi personaggi centrali. Il giovane si sente progressivamente distante dalla comunità di fallāḥīn nella quale è cresciuto e cerca di capire quale direzione dare alla propria vita. Il suo rapporto con Rabab e l’amicizia con Karim si sviluppano mentre il contesto storico intorno a lui diventa sempre più instabile.
Il rapporto tra palestinesi e britannici
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio mette a confronto personaggi appartenenti a due realtà diverse, mostrando come le tensioni politiche finiscano per condizionare anche le esistenze private. Il film intreccia così aspirazioni personali, rapporti familiari e responsabilità istituzionali, seguendo il progressivo cambiamento della vita quotidiana.
La produzione
Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio è un dramma storico della durata di 120 minuti, prodotto da Palestina, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Danimarca e Norvegia. Il film ricostruisce il contesto della Palestina sotto il Mandato britannico attraverso un racconto corale, concentrato sulle persone che si trovano a vivere direttamente le conseguenze degli eventi storici.
Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 50° Toronto International Film Festival il 5 settembre 2025. Nello stesso anno ha ottenuto al Tokyo International Film Festival il premio per il Miglior film. La pellicola è stata inoltre scelta come candidata palestinese agli Oscar 2026 nella categoria del miglior film internazionale, arrivando alla shortlist resa nota a dicembre.