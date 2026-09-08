Da strega a protagonista, come è cambiata la nuova cattiva del cinema

Per decenni il cinema ha chiesto alle donne di essere impeccabili oppure malvagie, senza concedere sfumature. Oggi le villain più memorabili non sono più semplici antagoniste, ma protagoniste moralmente ambigue, capaci di incarnare desiderio, potere, rabbia e vulnerabilità. Da Maleficent a Gone Girl, fino alle serie che hanno rivoluzionato l’antieroina contemporanea, la “cattiva” non è più il personaggio da punire, ma quello che racconta meglio il nostro tempo