Il documentario Bowie: Unseen | Unheard di Denis O’Regan, Nick Ryan e Joe Crossley disegna nella 10ª edizione di Venice Immersive (la sezione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia dedicata alle nuove forme di narrazione) un ritratto personale di David Bowie. Come si legge sul sito ufficiale della 83ª edizione della kermesse cinematografica, si tratta di “un’esperienza audiovisiva immersiva che reinterpreta l’archivio del fotografo musicale Denis O’Regan attraverso oltre 800 immagini iconiche, rare e inedite, che documentano due decenni della carriera di David Bowie. Il progetto invita il pubblico ad andare oltre la fotografia per entrare nell’atmosfera emotiva di quei momenti, accompagnato dal commento del fotografo”. Il documentario sarà proiettato a Lazzaretto Vecchio, al Lido di Venezia, e si svilupperà su otto schermi e con 84 altoparlanti nascosti, intrecciando 12 brani del cantante con i commenti di O’Regan e, appunto, le fotografie. Il progetto è stato concepito e sviluppato con la piena collaborazione degli eredi del cantante, che è scomparso nel 2016. “A David sarebbe piaciuto moltissimo, senza dubbio", ha dichiarato O'Regan. “E gli sarebbe piaciuto tantissimo che il film fosse presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. È sempre stato un pioniere. David amava la tecnologia. Amava far accadere le cose e sperimentare nuove idee, come i suoi Bowie Bonds o Bowie.net. Ascoltate l’album Aladdin Sane del 1973 e sentirete già testi come “Pour me out another phone, I’ll ring and see if your friends are home”. La particolarità di David è che non si occupava solo di musica. Si interessava di mimo, immagini, teatro, cinema”. Secondo il regista, proprio lo sguardo dell'artista in direzione di varie forme d’arte lo rende ora perfetto per Venice Immersive.