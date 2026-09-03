Morta a 33 anni Carla Jeffery, volto dei film Disney Zombies

Carla Jeffery era nota soprattutto per il ruolo di Bree, cheerleader della Seabrook High e amica del cuore della protagonista Addison , interpretata da Meg Donnelly, in Zombies. Jeffery ha vestito i panni del personaggio nei tre film della saga usciti nel 2018, nel 2020 e nel 2022, per poi tornare a darle voce nella serie animata Zombies: The Re-Animated Series, arrivata nel 2024.

Nel suo percorso figurano apparizioni in serie molto note, tra cui un ruolo ricorrente in Curb Your Enthusiasm, oltre a passaggi in Southland, iCarly, Buona fortuna Charlie, A tutto ritmo e Best Friends Whenever. La popolarità internazionale, però, è arrivata con l'universo Disney.

Nata il 10 luglio 1993 a Houston, in Texas, Carla Jeffery ha mosso i primi passi davanti alla macchina da presa da giovanissima. Ancora ragazzina è comparsa in produzioni per il cinema e la televisione, costruendo negli anni un curriculum che spazia tra generi e formati diversi.

È morta a 33 anni Carla Jeffery , attrice statunitense conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Bree nella saga Disney Zombies. Il decesso risale a martedì 1° settembre, ed è stato annunciato dall'agenzia che la rappresentava, la Alexanders Talent Management. Le cause non sono state rese note . Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai colleghi, a partire da Milo Manheim.

L'annuncio dell'agenzia e il cordoglio dei colleghi

La notizia della scomparsa è stata diffusa sui canali social dalla Alexanders Talent Management, la società che seguiva l'attrice da oltre vent'anni. Jeffery era entrata a farne parte a 12 anni e, nel corso del tempo, il rapporto professionale si era trasformato in qualcosa di più personale.

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Carla Jeffery", si legge nel comunicato, in cui l'agenzia ha ricordato l'attrice sottolineando come fosse "più che una cliente: era famiglia". Nel messaggio, corredato da una foto, la società ha anche chiesto rispetto per la privacy dei familiari in un momento definito devastante. Al momento le cause della morte non sono state comunicate.

Alla notizia sono seguiti numerosi tributi da parte di chi aveva condiviso con lei il set. Tra i più sentiti quello di Milo Manheim, che con Jeffery aveva recitato nei film Zombies e che l'ha ricordata come la persona più dolce che avesse mai incontrato. Al ricordo si sono uniti anche altri interpreti della saga, tra cui Chandler Kinney, volto della licantropa Willa.