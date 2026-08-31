Notte prima degli esami 3.0, stasera in prima tv su Sky Cinema

Protagonista è Giulio, Tommaso Cassissa alle prese con gli ultimi giorni prima dell'esame di maturità insieme ai suoi amici e con la severa professoressa Castelli, interpretata da Sabrina Ferilli. Nel cast anche Ditonellapiaga e il ritorno simbolico di Antonello Venditti. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Liberamente ispirato all'iconica canzone di Antonello Venditti , diretto da Tommaso Renzoni e scritto da Fausto Brizzi insieme a Renzoni stesso, NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 riporta il pubblico tra i banchi di scuola con una storia tutta nuova, capace di raccontare sogni, paure e contraddizioni della Generazione Z.

Vent'anni dopo il film che ha conquistato un'intera generazione, torna una delle notti più importanti della vita di ogni studente. Arriva su Sky Cinema in prima TV NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 , il nuovo capitolo della saga con Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa, che esordirà lunedì 31 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

un cast ricco di interpreti

Protagonista è Giulio, Tommaso Cassissa - premiato con il Nastro d'Argento – NUOVO IMAIE - alle prese con gli ultimi giorni prima dell'esame di maturità insieme ai suoi amici e con la severa professoressa Castelli, interpretata da un’iconica Sabrina Ferilli.

Completano il cast Gian Marco Tognazzi, Adriano Moretti, vincitore a pari merito del Nastro d'Argento – NUOVO IMAIE, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei e Antonello Venditti nel ruolo di sé stesso.

Tra amicizie, primi amori, identità digitali e il rapporto sempre più complesso con la tecnologia, il film racconta il momento in cui l'adolescenza lascia spazio all'età adulta con uno sguardo contemporaneo che alterna ironia ed emozione. Una commedia generazionale che rinnova lo spirito del film originale, restituendo il ritratto di ragazzi alle prese con paure nuove ma con lo stesso desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

SINOSSI

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Macerata, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all’età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire finalmente la verità.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0| lunedì 31 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.