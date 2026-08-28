Introduzione
Dal 28 agosto su Netflix, (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) L’uomo dei sussurri è il thriller psicologico diretto da James Ashcroft e tratto dal bestseller di Alex North. Adam Scott interpreta Tom Kennedy, scrittore di gialli rimasto vedovo, il cui figlio di otto anni viene rapito. Per ritrovarlo dovrà chiedere aiuto al padre Pete, ex detective interpretato da Robert De Niro, con il quale ha interrotto da tempo ogni rapporto. Il caso sembra infatti collegato a un serial killer che Pete aveva fatto arrestare anni prima. Nel cast anche Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater e Owen Teague: un’indagine sul male che diventa anche una storia di padri, figli e ferite mai rimarginate
Quello che devi sapere
L’uomo dei sussurri, Robert De Niro sulle tracce di un serial killer
Una filastrocca che sarebbe meglio non sentire mai, bambini che scompaiono e un caso che sembrava sepolto da anni. Robert De Niro torna a confrontarsi con il lato più oscuro del crimine in L’uomo dei sussurri (The Whisper Man), il thriller psicologico disponibile dal 28 agosto 2026 su Netflix.
Diretto da James Ashcroft e tratto dall’omonimo bestseller di Alex North, il film riunisce un cast che comprende Adam Scott, Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto e Will Brill. Al centro della storia c’è il rapimento di un bambino di otto anni e il filo inquietante che collega la sua scomparsa a un serial killer arrestato molto tempo prima. Ma sotto il meccanismo del crime pulsa anche una storia più intima, costruita su padri e figli, lutti e ferite familiari che il tempo non è riuscito a cancellare.
La trama di L’uomo dei sussurri
Tom Kennedy, interpretato da Adam Scott, è uno scrittore di gialli rimasto vedovo. Cerca di crescere da solo il figlio Jake, otto anni, mentre entrambi provano ancora a trovare un equilibrio dopo la perdita che ha sconvolto la loro famiglia.
Poi Jake scompare.
Per Tom il crimine smette improvvisamente di appartenere alle pagine dei libri e diventa qualcosa di terribilmente concreto. Gli indizi emersi dopo il rapimento sembrano infatti collegare la sparizione del bambino a un vecchio caso che aveva terrorizzato la comunità: quello di un serial killer conosciuto come l’Uomo dei sussurri.
L’assassino era stato arrestato anni prima grazie all’indagine condotta da Peter “Pete” Willis, ex detective della polizia interpretato da Robert De Niro.
Pete, però, è anche il padre di Tom.
I due non si vedono da tempo e il loro rapporto è segnato da una distanza che non sembra soltanto geografica. Per tentare di salvare Jake, Tom è costretto quindi a fare ciò che probabilmente avrebbe voluto evitare: tornare dal padre e chiedergli aiuto.
È in questo punto che le due anime del film si sovrappongono. La ricerca di un bambino rapito diventa anche il difficile riavvicinamento tra un padre e un figlio incapaci di liberarsi completamente da ciò che è accaduto in passato
Robert De Niro è Peter “Pete” Willis
A Robert De Niro spetta il ruolo di Pete Willis, detective ormai in pensione che era riuscito a catturare l’Uomo dei sussurri.
L’uomo ha trascorso anni cercando di allontanarsi da un’indagine che ha lasciato conseguenze profonde anche sulla sua vita privata. Quando nuovi bambini cominciano a scomparire, però, le analogie con il passato lo costringono nuovamente a confrontarsi con quel caso.
E questa volta la posta in gioco è ancora più personale: la vittima è suo nipote.
Il mistero nasce così da una domanda semplice e inquietante: se il serial killer individuato anni prima è ancora in prigione, chi sta riproducendo oggi il suo rituale?
Adam Scott, uno scrittore dentro il proprio incubo
Adam Scott, volto di Scissione, interpreta invece Tom Kennedy.
C’è qualcosa di sottilmente crudele nel mestiere assegnato al personaggio: Tom scrive storie criminali, costruisce sulla pagina enigmi, vittime e colpevoli, ma quando suo figlio viene rapito scopre che nella vita reale non esistono la rassicurante architettura narrativa né la distanza concessa dalla finzione.
Il film utilizza il suo percorso per spostare progressivamente il baricentro dal puro thriller alla storia familiare. Tom deve infatti salvare Jake, ma per riuscirci è costretto anche a riaprire il rapporto con Pete.
Non è una lettura sovrapposta a posteriori al film: James Ashcroft ha indicato proprio la relazione fra padri e figli come uno degli elementi che più lo hanno attratto nel romanzo e nella sceneggiatura, definendola il cuore emotivo della vicenda
Michelle Monaghan guida l’indagine
Nel cast c’è anche Michelle Monaghan, che interpreta la detective Amanda Beck.
È lei a lavorare sui nuovi casi e a trovarsi davanti alle inquietanti somiglianze con i rapimenti attribuiti all’Uomo dei sussurri. Per comprendere che cosa stia accadendo deve inevitabilmente rivolgersi a Pete, l’uomo che conosce meglio di chiunque altro la vecchia indagine.
Il personaggio affianca così De Niro sul versante più propriamente investigativo della storia, mentre la scomparsa di Jake trasforma la riapertura di un cold case in una corsa contro il tempo
Michael Keaton è Frank Carter
Tra le presenze più interessanti di L’uomo dei sussurri c’è Michael Keaton, nei panni di Frank Carter, l’uomo che Pete aveva fatto condannare per i delitti attribuiti al serial killer.
Carter sta scontando l’ergastolo in un carcere di massima sicurezza. La sua presenza permette al film di lavorare su uno dei meccanismi più classici del thriller dedicato ai serial killer: il confronto fra l’investigatore e l’uomo che credeva di avere definitivamente consegnato alla giustizia.
Keaton e De Niro avevano già partecipato entrambi a Jackie Brown di Quentin Tarantino, ma senza condividere scene. L’uomo dei sussurri offre quindi anche l’occasione di vedere direttamente a confronto sullo schermo i due attori.
Nel cast figurano inoltre Hamish Linklater nel ruolo di Norman Collins, Owen Teague, Will Brill nei panni del sergente John Dyson e il giovane Acston Luca Porto, che interpreta Jake Kennedy
Dal bestseller di Alex North
L’uomo dei sussurri è tratto da The Whisper Man, romanzo di Alex North pubblicato nel 2019 e diventato un bestseller del New York Times.
L’adattamento mantiene al centro la natura ibrida della storia: un thriller sul rapimento di bambini e sulla caccia a un serial killer, ma contemporaneamente un racconto sulle conseguenze che il dolore può produrre all’interno di una famiglia.
Lo stesso North ha spiegato come dietro i meccanismi del genere si nascondano temi per lui molto personali. Ashcroft, da parte sua, ha insistito sulla necessità di conservare nella trasposizione cinematografica soprattutto il triangolo emotivo formato da Pete, Tom e Jake, facendo della relazione tra le diverse generazioni qualcosa di più di un semplice contrappunto all’indagin
James Ashcroft alla regia
La regia è affidata al neozelandese James Ashcroft, già autore di Coming Home in the Dark e The Rule of Jenny Pen.
La sceneggiatura è firmata da Ben Jacoby, già al lavoro su Omen – L’origine del presagio, e Chase Palmer, tra gli sceneggiatori di It di Andy Muschietti. Il progetto segna inoltre la sesta collaborazione fra Netflix e AGBO, la società fondata da Anthony e Joe Russo.
La fotografia è di Peter Deming, il montaggio di Christopher Tellefsen e le musiche sono firmate da Colin Stetson. Il film è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Michael Disco.
Un serial killer che vive anche nelle parole
Uno degli elementi più disturbanti della storia è proprio il modo in cui il serial killer è diventato una sorta di leggenda nera.
Intorno all’Uomo dei sussurri circola infatti una sinistra filastrocca per bambini, capace di trasformare qualcosa di apparentemente innocente in un segnale di minaccia. È un dispositivo antico dell’horror: dare una forma infantile e cantilenante alla paura, facendo entrare il male negli spazi che dovrebbero essere più sicuri.
Ashcroft utilizza così gli strumenti del crime e del thriller psicologico — bambini scomparsi, vecchi fascicoli, interrogatori, ricordi e indizi provenienti dal passato — per raccontare un male che non sembra esaurirsi con l’arresto di un colpevol
Tra crime e dramma familiare
La premessa richiama inevitabilmente una lunga tradizione cinematografica dedicata ai serial killer: l’investigatore costretto a tornare sul luogo simbolico del proprio trauma, l’assassino dietro le sbarre, un nuovo crimine che sembra riprodurne la firma.
Ma L’uomo dei sussurri innesta su questa struttura un secondo interrogativo: quanto a lungo sopravvivono le ferite trasmesse da un padre a un figlio?
Pete e Tom rappresentano infatti una relazione spezzata, mentre Tom e Jake sono un padre e un bambino che stanno ancora cercando di imparare a vivere dopo un lutto. Il rapimento obbliga queste linee familiari a incontrarsi e trasforma la caccia al serial killer in qualcosa che riguarda anche la possibilità — o l’impossibilità — di ricucire ciò che è stato spezzato
Quando vedere L’uomo dei sussurri su Netflix
L’uomo dei sussurri è disponibile su Netflix dal 28 agosto 2026. Il film ha una durata di circa un’ora e 54 minuti e la piattaforma italiana lo classifica tra thriller, crime, mistero e film psicologici tratti da bestseller.
Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan guidano dunque una storia in cui la domanda non è soltanto chi abbia rapito un bambino, ma quanto possa essere davvero sepolto un male che continua a sussurrare dal passato.
E, nel dubbio, forse è meglio non lasciare la finestra socchiusa.