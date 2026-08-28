La regia è affidata al neozelandese James Ashcroft, già autore di Coming Home in the Dark e The Rule of Jenny Pen.

La sceneggiatura è firmata da Ben Jacoby, già al lavoro su Omen – L’origine del presagio, e Chase Palmer, tra gli sceneggiatori di It di Andy Muschietti. Il progetto segna inoltre la sesta collaborazione fra Netflix e AGBO, la società fondata da Anthony e Joe Russo.

La fotografia è di Peter Deming, il montaggio di Christopher Tellefsen e le musiche sono firmate da Colin Stetson. Il film è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Michael Disco.