Proseguono ad Aprilia le riprese di Django Undisputed 2: Justice Is Done, sequel del western action diretto e interpretato da Claudio Del Falco. La novità del cast è Daniel McVicar, storico volto di Beautiful, nei panni di El Chapo. Nel film anche Fabio Romagnolo, Martina Marotta, Annarita Del Piano, Clara Guggiari e Vincenzo Galluzzo. Dopo l’uscita nei Madison Cinema, il titolo sarà distribuito in streaming in oltre 50 Paesi

Proseguono da qualche settimana ad Aprilia le riprese del film Django undisputed 2: Justice Is done , atteso sequel di Django undisputed , diretto e interpretato nel 2025 da Claudio Del Falco , volto noto dell’action in fotogrammi grazie ai suoi Iron fighter e The martial avenger e alla partecipazione in qualità di villain alla produzione internazionale Assassin club di Camille Delamarre .

Prodotto da Human Film International srl e BRS Media srl in collaborazione con Terik film productions, il sequel vede anche stavolta Del Falco impegnato davanti e dietro alla macchina da presa e avrà una straordinaria diffusione sia sul grande che sul piccolo schermo: infatti arriverà nelle sale cinematografiche grazie al circuito Madison Cinema e verrà poi distribuito su scala globale da United Digital Studios in streaming sulle piattaforme in più di cinquanta Paesi, doppiato in dieci lingue.

Django torna in azione per liberare una città oppressa da un malvagio boss e vendicare suo padre. Al proprio fianco vi saranno un fratello fuorilegge e le donne coraggiose del paese.

La produzione ha fatto rivivere le atmosfere dello spaghetti western scegliendo come ambientazioni principali il villaggio western situato ad Aprilia e altre suggestive location del territorio. Terminato il set, Django undisputed 2: Justice Is done entrerà ufficialmente in fase di post-produzione negli studi di BackLight digital.



La grande novità di questo capitolo è l'ingresso nel cast dell'attore statunitense Daniel McVicar, celebre volto internazionale amato dal pubblico per i suoi storici anni nella soap Beautiful, il quale vestirà i panni del carismatico personaggio di "El Chapo".



Tra i punti di forza del sequel spicca la riconferma dell'attore e campionissimo IFBB Pro Fabio Romagnolo, già apprezzato per la sua presenza scenica nel primo capitolo. Al suo fianco, una squadra artistica d'eccezione che vede la presenza di Martina Marotta, Annarita Del Piano, Clara Guggiari, Ciro Buono, Stefano Tricarico, Vanni De Simoni e Reyson Grumelli. Da segnalare, inoltre, la partecipazione di Vincenzo Galluzzo, già rivelazione ne Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, in cui ha ricoperto il ruolo di Gesù.

La direzione della fotografia è stata affidata a Matteo De Angelis, che consolida così il suo sodalizio artistico con il regista Claudio Del Falco, rappresentando Django undisputed 2: Justice Is done il loro quarto film consecutivo insieme. Le musiche originali sono state composte da Tony Riggi, i costumi sono di Francesco Bureca e la scenografia di Tiziano Carnevale, mentre la supervisione alla produzione è stata affidata al Ceo di Dreamline Pictures Ltd Giuseppe M. Andreani, con più di centoventi tra film, cortometraggi e documentari all’attivo.

Con la conclusione delle riprese ad Aprilia e nelle location limitrofe, il film si prepara al debutto nelle sale Madison Cinema e a conquistare il pubblico digitale di tutto il mondo.