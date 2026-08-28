È al cinema dal 27 agosto, distribuito in Italia da I Wonder Pictures, Tony - Diario di un giovane cuoco, il film di Matt Johnson con Dominic Sessa e Antonio Banderas dedicato agli anni giovanili di Anthony Bourdain. Per accompagnarne l’uscita Claudio Marinaccio firma una speciale storia a fumetti che, tra ristoranti, turismo e paradossi gastronomici, restituisce lo spirito ironico e irregolare dello chef-scrittore

In occasione dell’uscita nelle sale di Tony - Diario di un giovane cuoco, il film di Matt Johnson dedicato agli anni giovanili dello chef, scrittore e conduttore televisivo statunitense, Marinaccio ha realizzato una speciale storia a fumetti promozionale allo spirito di Bourdain : ironico, curioso, insofferente alle liturgie dell’autenticità e soprattutto attentissimo alle contraddizioni che si nascondono dietro ciò che mangiamo

Tony, prima che diventasse Anthony Bourdain

Tony - Diario di un giovane cuoco non cerca di condensare un’intera esistenza nelle regole del biopic tradizionale. Si concentra su un’estate decisiva trascorsa a Provincetown, quando il diciannovenne Tony è ancora un ragazzo brillante, irrequieto e affamato di vita e finisce quasi per caso nel mondo caotico e adrenalinico della cucina di un ristorante locale.

A interpretarlo è Dominic Sessa, rivelazione di The Holdovers - Lezioni di vita. Accanto a lui Antonio Banderas è lo chef inflessibile e severo che diventa per Tony una figura di riferimento; nel cast figurano anche Leo Woodall ed Emilia Jones. Prodotto da A24, il film è nelle sale italiane dal 27 agosto, distribuito da I Wonder Pictures.