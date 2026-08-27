Taxi Driver, Travis Bickle ci guarda dallo specchio da 50 anni

Negli Stati Uniti Taxi Driver era uscito l’8 febbraio 1976. Aveva poi conquistato la Palma d’oro al Festival di Cannes, sarebbe arrivato a quattro candidature agli Oscar — miglior film, Robert De Niro come miglior attore, Jodie Foster come miglior attrice non protagonista e Bernard Herrmann per la colonna sonora — e sarebbe entrato in quella ristrettissima categoria di opere che smettono di appartenere al proprio tempo per diventare unità di misura.

In Italia arrivò il 27 agosto 1976, con Ferruccio Amendola voce di Robert De Niro, dialoghi italiani e direzione del doppiaggio di Renato Izzo.

Ma cinquant’anni sono soprattutto una domanda: perché siamo ancora qui a parlare di Travis Bickle?

Se lo è chiesto anche chi Taxi Driver lo ha creato. Nel giugno 2026, al Tribeca Festival di New York, Martin Scorsese, Robert De Niro, Jodie Foster e Paul Schrader si sono ritrovati per celebrare il cinquantenario del film. Scorsese ha ricondotto la sua longevità a qualcosa di elementare e terribile: l’isolamento, la solitudine, l’incapacità di comunicare e di stabilire un contatto con gli altri.

De Niro ha spostato lo sguardo sul presente: Internet, le ossessioni, i mondi nei quali ci si può rinchiudere sino a non distinguere più la realtà dalla propria narrazione della realtà.

Paul Schrader ha formulato forse la diagnosi migliore: ogni dieci anni Taxi Driver sembra rinnovare il proprio contratto con una nuova generazione.

Non è male per un tassista che non riesce nemmeno a organizzare un appuntamento decente.