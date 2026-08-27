È morto Samuel Monroe Jr., la star di Nella giungla di cemento

È morto a 52 anni dopo mesi segnati da gravi problemi di salute e un lungo ricovero. La scomparsa dell’attore lascia però aperti alcuni interrogativi sulle sue ultime ore e arriva al termine di una complessa vicenda familiare e legale

È morto a 52 anni Samuel Monroe Jr., attore statunitense conosciuto soprattutto per Nella giungla di cemento. La notizia è stata confermata dalla famiglia a Tmz e dalla madre Joyce Patton, che sui social ha ricordato il figlio spiegando che “Dio lo ha chiamato a casa” e chiedendo preghiere per i suoi tre figli. Monroe Jr. aveva affrontato negli ultimi mesi seri problemi di salute: ad aprile era stato ricoverato per una grave meningite, una polmonite e altre complicazioni. Era stato successivamente trasferito in una struttura ospedaliera di Burbank, dove le sue condizioni si erano aggravate. Sulla ricostruzione delle ultime ore resta però un punto da chiarire: secondo quanto riferito a Tmz da un portavoce dell’ospedale, l’attore sarebbe stato dimesso ancora in vita.