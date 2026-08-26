La Federazione Italiana dei Cineclub torna alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia con il Premio FEDIC e un programma di incontri dal 6 all’11 settembre. Tra gli appuntamenti, il Forum Paolo Micalizzi dedicato al futuro del cinema d’autore, un confronto sull’internazionalizzazione del cinema italiano e la cerimonia di premiazione a Casa I Wonder. A coordinare il Premio sarà il regista Mauro John Capece

La FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub rinnova la sua presenza alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , in programma al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Al centro, il Premio FEDIC , ma anche incontri, presentazioni e momenti di confronto dedicati alla libertà creativa, al futuro del cinema d’autore e alle prospettive internazionali del cinema italiano.

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Un passaggio che racconta bene la vocazione del Premio: intercettare autori e percorsi creativi prima che conquistino spazi sempre più importanti nel panorama cinematografico.

«Si chiama Premio FEDIC, ma dovrebbe chiamarsi Premio Portafortuna», osserva Capece, ricordando il caso di Paolo Strippoli , premiato nel 2025 con La valle dei sorrisi, allora presentato Fuori Concorso, e approdato quest’anno al Concorso ufficiale della Mostra con L’estranea.

A coordinare il Premio collaterale FEDIC 2026 sarà il regista Mauro John Capece , che scherza sulla capacità del riconoscimento di anticipare spesso le fortune dei cineasti premiati.

Nel corso degli anni il riconoscimento ha ampliato il proprio raggio d’azione, accompagnando anche altre iniziative e festival promossi dalla Federazione Italiana dei Cineclub, senza perdere di vista la ricerca cinematografica e l’attenzione verso nuovi talenti e percorsi autoriali.

Nato nel 1993 nell’ambito della Mostra di Venezia per iniziativa di Paolo Micalizzi , il Premio FEDIC è stato istituito con l’obiettivo di riconoscere le opere italiane capaci di esprimere con maggiore forza l’autonomia creativa e la libertà degli autori.

Le giurie del Premio FEDIC 2026

Per la sezione dedicata ai lungometraggi, la giuria sarà presieduta da Ferruccio Gard e composta, in ordine alfabetico, da Marco Asunis, Massimo Caminiti, Corinna Coroneo, Antonio Flamini, Massimo Giraldi, Carlo Gentile, Orazio Leotta, Franco Mariotti, Laura Mare, Elisabetta Randaccio, Manuela Rima, Milena Vukotic e Giancarlo Zappoli.

La giuria dei cortometraggi sarà invece presieduta da Carlo Griseri e composta da Giuseppe Arcieri, Alfredo Baldi, Giulia Bertoletti, Francesca Cristallo, Paola Dei, Laura Forcella Iascone, Luigi La Monica, Davide Magnisi, Michela Manente, Antonella Santarelli e Massimo Spiga.