Un oggi alla volta, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Mercoledì 15 luglio, va in onda in prima visione su Rai 2 l'opera prima di Nicola Conversa, teen drama che intreccia commedia romantica e racconto di formazione. Protagonisti Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi nei panni di Marco e Aria, due ragazzi che si conoscono per un numero di telefono sbagliato: lui è un maturando ansioso, lei una giovane che vive ogni giornata come fosse l'ultima, custodendo un doloroso segreto
Quello che devi sapere
Una storia d'amore adolescenziale che è molto di più
Una storia d'amore adolescenziale nata da un equivoco telefonico, ma anche una riflessione sul valore del presente. È Un oggi alla volta, il film che Rai 2 propone questa sera, mercoledì 15 luglio, alle 21.20 in prima visione, a due anni dall'uscita nelle sale con Vision Distribution. Diretto da Nicola Conversa al suo esordio nel lungometraggio e girato in gran parte in Trentino, il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, raccogliendo un'accoglienza in larga parte favorevole da parte della critica. La pellicola sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.
La trama
Marco Martinelli ha diciannove anni e un conto alla rovescia che incombe: mancano 135 giorni all'esame di maturità e lui ha ancora tre materie da recuperare. Ansioso, introverso e volutamente lontano dai social network, sogna un amore autentico, all'antica, in un mondo di relazioni veloci. Attorno a lui una famiglia vivace: una madre perennemente incollata allo smartphone e un fratello che insegue il sogno di sfondare come cantante indie. Una sera Marco conosce Giulia e le chiede il numero di telefono, ma quando la chiama scopre che qualcosa non torna: dall'altra parte risponde Aria, una ragazza già diplomata, solare e imprevedibile, che sul braccio porta tatuato il motto "un oggi alla volta". Tra appuntamenti improvvisati, sfide a obbligo e verità e una notte al museo, i due si avvicinano sempre di più. Ma dietro l'energia contagiosa di Aria si nasconde una verità dolorosa: la ragazza convive con una malattia degenerativa che le impedisce di progettare il futuro, e proprio per questo ha scelto di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo.
Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, i protagonisti
A interpretare Marco è Tommaso Cassissa, content creator genovese seguitissimo dalla Generazione Z, qui alla prova con un ruolo che ne valorizza spontaneità e vena brillante. Aria ha invece il volto di Ginevra Francesconi, giovane attrice già apprezzata nell'horror The Nest - Il nido e nella serie Buongiorno, mamma!, oltre che sorella minore di Ludovica Francesconi, protagonista della trilogia di Sul più bello. La sua interpretazione, intensa e mai patetica, è stata indicata da più recensioni come il cuore emotivo del film.
Il resto del cast
Attorno alla coppia protagonista si muove un gruppo di comprimari di rilievo. Katia Follesa interpreta Alessandra, la madre di Marco, personaggio tratteggiato con toni da commedia, mentre Francesco Centorame - volto noto di Skam Italia - è il fratello Andrea, aspirante cantante. Cesare Bocci veste i panni di Pietro, ed Elisabetta De Palo quelli della professoressa Farini. Completano il cast Marilù Pipitone (Elisa), Edoardo Pagliai (Daniele) e Federica Pagliaroli, che interpreta Giulia, la ragazza dal cui numero "sbagliato" prende avvio tutta la vicenda.
Teen drama tra commedia e malattia
Con la sua commistione di leggerezza e dramma, Un oggi alla volta si inserisce in un filone ben preciso del cinema per giovani adulti: il riferimento più evidente è Colpa delle stelle, ma la capacità di raccontare la malattia con ironia e vitalità richiama anche 50/50 con Joseph Gordon-Levitt. Conversa sceglie però uno sguardo tutto italiano, attento alle fragilità delle nuove generazioni: l'ansia per il futuro, la difficoltà di costruire relazioni autentiche nell'era dei social, il coraggio di non rimandare emozioni e scelte. Il messaggio è racchiuso nel titolo: vivere un passo alla volta, senza farsi schiacciare dal domani.