Un oggi alla volta, trama e cast del film stasera in tv

Marco Martinelli ha diciannove anni e un conto alla rovescia che incombe: mancano 135 giorni all'esame di maturità e lui ha ancora tre materie da recuperare. Ansioso, introverso e volutamente lontano dai social network, sogna un amore autentico, all'antica, in un mondo di relazioni veloci. Attorno a lui una famiglia vivace: una madre perennemente incollata allo smartphone e un fratello che insegue il sogno di sfondare come cantante indie. Una sera Marco conosce Giulia e le chiede il numero di telefono, ma quando la chiama scopre che qualcosa non torna: dall'altra parte risponde Aria, una ragazza già diplomata, solare e imprevedibile, che sul braccio porta tatuato il motto "un oggi alla volta". Tra appuntamenti improvvisati, sfide a obbligo e verità e una notte al museo, i due si avvicinano sempre di più. Ma dietro l'energia contagiosa di Aria si nasconde una verità dolorosa: la ragazza convive con una malattia degenerativa che le impedisce di progettare il futuro, e proprio per questo ha scelto di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo.