È andato tutto bene, trama e cast del film con Sophie Marceau

Emmanuèle Bernheim è una scrittrice parigina affermata, appagata dalla propria vita professionale e personale. Tutto cambia con una telefonata: il padre André, 85 anni, è stato colpito da un ictus che lo ha lasciato gravemente debilitato e semiparalizzato. Uomo colto, carismatico e anticonformista, gran borghese e collezionista d'arte, André ha attraversato l'esistenza con curiosità e uno smisurato amore per la vita: proprio per questo non accetta l'idea di trascorrere gli anni che gli restano in una condizione di totale dipendenza. Alla figlia rivolge così una richiesta tanto dolorosa quanto inaspettata: aiutarlo a porre fine ai propri giorni in modo dignitoso, in una clinica svizzera. Per Emmanuèle e per la sorella Pascale comincia un percorso lacerante, sospeso tra il senso del dovere filiale, il rancore per un padre difficile e l'amore che, nonostante tutto, le lega a lui.