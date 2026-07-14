Mio figlio, trama e cast del film turco stasera in tv

Ali è un giovane pescatore che vive in un villaggio sulla costa e che, dopo la tragica scomparsa della moglie Leyla, ha dedicato tutta la propria esistenza al figlio Efe. Per proteggerlo dal dolore, gli ha sempre raccontato che la madre era una sirena tornata al mare. Efe, però, è diverso dagli altri bambini: affetto da un disturbo della comunicazione, non ride, non gioca, non guarda mai nessuno negli occhi e, dopo un ricovero in ospedale seguito a uno svenimento, smette del tutto di parlare. Il desiderio più grande di Ali è uno solo: avere la certezza che suo figlio lo capisca. Per questo l'uomo tenta ogni strada pur di creare un legame con lui, scontrandosi con silenzi e mancate risposte che mettono a dura prova la sua tenacia, senza mai spegnerne la speranza.