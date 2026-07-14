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Mamma ho preso il morbillo, il cast del film stasera in tv

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Va in onda su Italia 1, martedì 14 luglio, il film del 1997, sequel indiretto e ultima uscita della saga di Home Alone. Al centro della trama, un bimbo prodigio che si ammala di... varicella!

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