Mamma ho preso il morbillo, il cast del film stasera in tv

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Lenny von Dohlen (ultimo a destra) è Burton Jernigan, il tecnico del gruppo, specializzato in elettronica e sorveglianza. Sulla carta il più razionale dei quattro, finisce regolarmente vittima delle trovate più dolorose del bambino. David Thornton (il secondo da destra) è Earl Unger. Earl completa la banda con il suo carattere irascibile e la scarsa pazienza. Convinto di avere a che fare con una missione semplice, è tra i primi a perdere le staffe davanti alla resistenza del piccolo avversario, con risultati disastrosi per la sua incolumità.