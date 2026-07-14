Mamma ho preso il morbillo, il cast del film stasera in tv

Va in onda su Italia 1, martedì 14 luglio, il film del 1997, sequel indiretto e ultima uscita della saga di Home Alone. Al centro della trama, un bimbo prodigio che si ammala di... varicella!
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Nel giardino botanico Radicepura di Giarre, con l’Etna sullo sfondo, Dolce&Gabbana presenta...
Nato ad Abington in Pennsylvania il 14 luglio 1966, è noto soprattutto per aver interpretato il...
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Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari...