Salmo, la possibile scaletta del concerto a Legnano

Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari nel cartellone del Sottosopra Fest. Successivamente, il rapper sarà in concerto in numerose città: da Palmanova a Montesilvano passando per Catania e Napoli

salmo a legnano, la possibile scaletta

Oltre al grande show in programma il 25 luglio ad Arzachena, il rapper è attualmente impegnato con la tournée estiva. Dopo il concerto ad Asti, giovedì 16 luglio Salmo si esibirà a Legnano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:

On Fire

Russell Crowe

Stai zitto

N€UROLOGIA

1984

Papparapà

Bounce!

Daytona

PxM

Il figlio del prete

Lunedì

Cartine corte

Aldo ritmo

Sincero

Criminale

Eclissi

A Dio

La prima volta

S.A.L.M.O.

Diavolo in me

Perdonami

90 min

Il cielo nella stanza

Marla / Black Widow