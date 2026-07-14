Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salmo, la possibile scaletta del concerto a Legnano

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari nel cartellone del Sottosopra Fest. Successivamente, il rapper sarà in concerto in numerose città: da Palmanova a Montesilvano passando per Catania e Napoli

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

In attesa del Lebonski Park, in programma sabato 25 luglio ad Arzachena, Salmo sarà in concerto a Legnano per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rugby Sound Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

salmo a legnano, la possibile scaletta

Oltre al grande show in programma il 25 luglio ad Arzachena, il rapper è attualmente impegnato con la tournée estiva. Dopo il concerto ad Asti, giovedì 16 luglio Salmo si esibirà a Legnano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:

  • On Fire
  • Russell Crowe
  • Stai zitto
  • N€UROLOGIA
  • 1984
  • Papparapà
  • Bounce!
  • Daytona
  • PxM
  • Il figlio del prete
  • Lunedì
  • Cartine corte
  • Aldo ritmo
  • Sincero
  • Criminale
  • Eclissi
  • A Dio
  • La prima volta
  • S.A.L.M.O.
  • Diavolo in me
  • Perdonami
  • 90 min
  • Il cielo nella stanza
  • Marla / Black Widow

Approfondimento

I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson

Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari nel cartellone del Sottosopra Fest. Successivamente, il rapper sarà in concerto in numerose città: da Palmanova a Montesilvano passando per Catania e Napoli. Questo il calendario completo della tournée:

  • 31 luglio, Bari - Sottosopra Fest
  • 2 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle
  • 7 agosto, Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
  • 9 agosto, Catania - Wave Summer Music
  • 11 agosto, Palermo - Wave Summer Music
  • 27 agosto, Napoli - Arena Flegrea
  • 28 agosto, Montesilvano (PE) - Marea Festival

Inoltre, a novembre il rapper partirà per il tour europeo portando la sua musica in numerose città: da Bruxelles a Londra passando per Malmö e Madrid. Negli anni Salmo ha conquistato pubblica e critica, tra i suoi album di maggior successo troviamo Playlist, certificato con ben sette dischi di platino. Spazio anche alle collaborazioni: da Tik Tak con Gabry Ponte a La canzone nostra con Mace e Blanco passando per Overdose D’Amore 2024 con Zucchero.

Approfondimento

Gabry Ponte a San Siro con gli Eiffel 65, Jovanotti e Salmo
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Priscilla Presley, il figlio lancia raccolta fondi per aprire pizzeria

Spettacolo

L'uomo intende raccogliere 5.500 dollari su GoFundMe avviare un’attività imprenditoriale...

Andrea Delogu, il primo selfie con Alessandro Marziali

Spettacolo

Con una storia pubblicata su Instagram, la conduttrice ha condiviso per la prima volta uno scatto...

Robert De Niro a Roma per i 50 anni del film Novecento di Bertolucci

Cinema

Ospite della rassegna Cinema in Piazza, il divo di Hollywood ha presentato la versione...

Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Musica

Dopo lo spettacolo di Riccione, giovedì 16 luglio Emma riprenderà il tour con lo show in scena a...

Marisa Allasio, 90 anni: da Poveri ma belli a Venezia, poi il silenzio

Paolo Nizza

Spettacolo: Per te