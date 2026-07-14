Salmo, la possibile scaletta del concerto a Legnano

Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari nel cartellone del Sottosopra Fest. Successivamente, il rapper sarà in concerto in numerose città: da Palmanova a Montesilvano passando per Catania e Napoli
In attesa del Lebonski Park, in programma sabato 25 luglio ad Arzachena, Salmo sarà in concerto a Legnano per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rugby Sound Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
salmo a legnano, la possibile scaletta
Oltre al grande show in programma il 25 luglio ad Arzachena, il rapper è attualmente impegnato con la tournée estiva. Dopo il concerto ad Asti, giovedì 16 luglio Salmo si esibirà a Legnano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:
- On Fire
- Russell Crowe
- Stai zitto
- N€UROLOGIA
- 1984
- Papparapà
- Bounce!
- Daytona
- PxM
- Il figlio del prete
- Lunedì
- Cartine corte
- Aldo ritmo
- Sincero
- Criminale
- Eclissi
- A Dio
- La prima volta
- S.A.L.M.O.
- Diavolo in me
- Perdonami
- 90 min
- Il cielo nella stanza
- Marla / Black Widow
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Dopo il Lebonski Park, il 31 luglio Salmo ripartirà in tour con lo spettacolo in programma a Bari nel cartellone del Sottosopra Fest. Successivamente, il rapper sarà in concerto in numerose città: da Palmanova a Montesilvano passando per Catania e Napoli. Questo il calendario completo della tournée:
- 31 luglio, Bari - Sottosopra Fest
- 2 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle
- 7 agosto, Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
- 9 agosto, Catania - Wave Summer Music
- 11 agosto, Palermo - Wave Summer Music
- 27 agosto, Napoli - Arena Flegrea
- 28 agosto, Montesilvano (PE) - Marea Festival
Inoltre, a novembre il rapper partirà per il tour europeo portando la sua musica in numerose città: da Bruxelles a Londra passando per Malmö e Madrid. Negli anni Salmo ha conquistato pubblica e critica, tra i suoi album di maggior successo troviamo Playlist, certificato con ben sette dischi di platino. Spazio anche alle collaborazioni: da Tik Tak con Gabry Ponte a La canzone nostra con Mace e Blanco passando per Overdose D’Amore 2024 con Zucchero.
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