Stefano Cocchi pubblica per Shatter edizioni Fiat Voluntas Dei, un viaggio cronologico tra le centinaia di preti e prelati che hanno attraversato il grande schermo italiano dal 1933 al 2022. Cinque capitoli, cinque stagioni di un rapporto tutt’altro che risolto tra la settima arte e la tonaca: dal candore patriottico del Neorealismo all’attacco frontale degli anni Settanta, fino alla meta-presenza silenziosa del nuovo millennio. Un sismografo della coscienza collettiva italiana, senza gerarchie tra autori e generi

«Il prete è un individuo creduto impiccione ma che invece lo è»: la frase, autore sconosciuto, fu trovata scritta a pennarello su una colonna di fronte alla Chiesa SS.ma Trinità di Bologna, e Stefano Cocchi la sceglie come epigrafe dell’introduzione a Fiat Voluntas Dei (Shatter edizioni, 2026). Un graffito anonimo che vale più di qualsiasi sinossi. Perché il cinema italiano, in quasi novant’anni di storia, non ha mai smesso di ficcare il naso in sacrestia: e il prete, qua dentro, è il personaggio più difficile da tenere fuori campo. Impossibile ignorarlo. Impossibile fingere che sia uscito dalla stanza.

Cocchi, bolognese, classe 1972, arriva a questo volume dopo Putain de film! firmato per Dynit nel 2009, dedicato al cinema erotico francese degli anni Ottanta. Stesso metodo, altro confessionale. Lo stile è immaginifico, a tratti vertiginoso, capace di liquidare un titolo con un’immagine sola: Don Camillo e i giovani d’oggi di Mario Camerini (1972) viene giudicato con la precisione chirurgica di chi non ha intenzione di essere gentile, un film che somiglia, scrive l’autore, a un parente antipatico imbucato a un funerale. Poche parole, un ritratto definitivo.

La stessa ferocia affettuosa regge quando naviga tra titoli notissimi al grande pubblico, come Vacanze in America con Christian De Sica nei panni del celeberrimo Don Buro, e perle inclassificabili come Alcool di Augusto Tretti (1980): non c’è gerarchia, non c’è snobismo, c’è solo l’occhio di chi ha visto tutto e non si vergogna di niente. La prefazione porta la firma di Monsignor Fiorenzo Facchini, antropologo cattolico di lungo corso. Le illustrazioni di Piero Paglioriti fanno qualcosa di più che ornare il libro: gli danno un controcanto visivo, enigmatico e perturbante, come se anche la tonaca, prima ancora di diventare personaggio, dovesse passare attraverso una visione.