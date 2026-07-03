Il mio giardino persiano, trama e cast del film stasera in tv

Mahin ha settant'anni e vive da sola in una casa di Teheran, circondata da un giardino curato con dedizione. Vedova da tempo, non riesce ad andare a trovare i suoi figli all'estero: alla sua età ottenere un visto per lasciare l'Iran è praticamente impossibile. Le sue giornate scorrono identiche, tra telefonate frettolose, piante da annaffiare e ricordi di un passato in cui la città conosceva ancora la musica e il ballo. Tutto cambia dopo un pomeriggio trascorso con le amiche di sempre: quella conversazione risveglia in lei un desiderio sopito, la voglia di concedersi ancora una possibilità di felicità. Mahin decide così di uscire dal proprio isolamento e incontra Faramarz, un tassista della sua età che porta addosso una solitudine molto simile alla sua.