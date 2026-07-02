Love Letters, trama e cast della commedia francese al cinema da oggi

Introduzione

Love Letters, distribuito a livello internazionale con questo titolo e presentato in patria come Des Preuves d’Amour ("Prove d'amore"), è un film drammatico francese del 2025 della durata di 96 minutiche arriva da oggi - giovedì 2 luglio 2026 - al cinema.

Affronta con sensibilità e realismo uno dei momenti più delicati nella vita di una coppia: la costruzione di una famiglia. Diretto e sceneggiato da Alice Douard, il lungometraggio sceglie una dimensione narrativa intima per raccontare un percorso fatto di aspettative, fragilità e profonde trasformazioni personali, ponendo al centro non soltanto il desiderio di diventare genitori, ma anche tutto ciò che questo comporta sul piano emotivo, relazionale e sociale.

Attraverso la storia delle due protagoniste, il film amplia progressivamente il proprio sguardo fino a riflettere sul significato stesso della maternità e sui diversi modi in cui un legame familiare prende forma. La vicenda privata diventa così il punto di partenza per un'indagine più ampia sul rapporto tra amore e responsabilità, tra identità personale e ruolo genitoriale, mettendo in evidenza come il riconoscimento di una famiglia non dipenda esclusivamente dai vincoli biologici, ma anche dalla presenza, dalla cura quotidiana e dalla condivisione di un progetto di vita.

Pur affrontando temi strettamente legati ai diritti delle coppie omosessuali e alle procedure previste dalla legislazione francese, Love Letters evita qualsiasi impostazione apertamente militante, preferendo concentrarsi sulle emozioni universali che accompagnano l'arrivo di un figlio. Ne emerge un racconto delicato ma intenso, capace di intrecciare la dimensione più privata con quella istituzionale e di interrogarsi sul confine, spesso sottile, tra il riconoscimento giuridico di un legame e il suo valore umano e affettivo.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Love Letters, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.