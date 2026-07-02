Il film La ragazza che ho sempre desiderato non nasce dalla fantasia degli sceneggiatori: la pellicola si ispira a una vicenda realmente accaduta e racconta la storia di una giovane aspirante modella che è riuscita a sopravvivere all'aggressione di un serial killer negli Stati Uniti. La narrazione non si limita alla cronaca degli eventi criminali, ma esplora anche le conseguenze psicologiche del trauma vissuto dalla protagonista e il ruolo della famiglia nel suo percorso di ricostruzione. È proprio questo doppio binario, tra suspense e dramma intimo, a distinguere il film dal classico thriller televisivo: al centro non c'è soltanto il mostro, ma soprattutto chi è riuscito a sfuggirgli.