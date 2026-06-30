Un amore come te, trama e cast del film turco stasera in prima tv

A interpretare Ali è Burak Özçivit, attore amatissimo anche dal pubblico italiano grazie al ruolo di Kemal in Endless Love, mentre nei panni di Deniz/Defne troviamo Fahriye Evcen. I due si erano già conosciuti sul set della serie Çalıkuşu, ma è proprio durante le riprese di questo film che il loro legame si è consolidato, portandoli al matrimonio nel 2017 e a diventare genitori di due bambini, Karan e Kerem. Completano il cast Selim Bayraktar nel ruolo di Aykut, Yavuz Bingöl in quello di Yusuf, Kaya Akkaya nei panni di Yaşar, oltre a Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.