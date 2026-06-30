Un amore come te, trama e cast del film turco stasera in prima tv

Introduzione
Va in onda su Canale 5, martedì 30 giugno, il melodramma romantico (titolo originale Aşk Sana Benzer) diretto da A. Taner Elhan. Il film, ambientato tra i paesaggi luminosi della costa egea, racconta l'incontro tra due anime ferite dal passato e segna anche l'inizio della storia d'amore reale tra i due protagonisti, Burak Özçivit e Fahriye Evcen, oggi marito e moglie
Quello che devi sapere
La trama
La storia si svolge in un piccolo borgo costiero dell'Egeo, dove vive Ali, un giovane che dopo la morte del padre si è fatto carico della gestione del ristorante di famiglia e della cura della sorella minore. La sua quotidianità cambia con l'arrivo di Deniz, conosciuta anche come Defne, una ragazza misteriosa che si trasferisce in paese decisa a lasciarsi alle spalle un passato doloroso, trovando lavoro in una gelateria locale. Il loro primo incontro avviene per caso, ma per Ali è un colpo di fulmine immediato. Tra i due nasce presto un legame fatto non di passione travolgente, ma di gesti quotidiani, sguardi e complicità silenziosa, sotto gli occhi curiosi degli abitanti del villaggio.
Il colpo di scena
Con il passare del tempo il sentimento tra Ali e Deniz si fa sempre più profondo, ma proprio quando l'amore sembra offrire alla ragazza una nuova possibilità di vita, il suo passato torna a reclamare spazio. Segreti e verità taciute riaffiorano, minacciando di spezzare il fragile equilibrio costruito dai due protagonisti e costringendoli a confrontarsi con ciò che Deniz ha sempre cercato di nascondere. Il film si muove così tra leggerezza iniziale e una progressiva profondità emotiva, lasciando aperta fino alla fine la domanda se l'amore riuscirà davvero a vincere sulle ombre del passato.
Il cast
A interpretare Ali è Burak Özçivit, attore amatissimo anche dal pubblico italiano grazie al ruolo di Kemal in Endless Love, mentre nei panni di Deniz/Defne troviamo Fahriye Evcen. I due si erano già conosciuti sul set della serie Çalıkuşu, ma è proprio durante le riprese di questo film che il loro legame si è consolidato, portandoli al matrimonio nel 2017 e a diventare genitori di due bambini, Karan e Kerem. Completano il cast Selim Bayraktar nel ruolo di Aykut, Yavuz Bingöl in quello di Yusuf, Kaya Akkaya nei panni di Yaşar, oltre a Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.
Dov'è stato girato il film
Le riprese si sono svolte tra location autentiche e suggestive del sud della Turchia, in particolare nel villaggio di Kıyıkışlacık, nel distretto di Milas, oltre che lungo le storiche vie del centro cittadino. La zona si trova non lontano dalla celebre Bodrum, nella provincia di Muğla, e ha permesso alla produzione di valorizzare un paesaggio fatto di vicoli, barche da pesca e tramonti sul mare, elementi che diventano parte integrante del racconto emotivo della pellicola.
La sceneggiatura
Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Bedia Ceylan Güzelce, mentre la produzione del film vede coinvolto in prima persona lo stesso Burak Özçivit. Il risultato è un melodramma classico, che alterna momenti di tenerezza a colpi di scena improvvisi, puntando su un'estetica curata e su un ritmo che richiama l'atmosfera di un'estate mediterranea. Un prodotto pensato per chi ama il romanticismo turco e cerca nel piccolo schermo un rifugio sentimentale, accompagnato da un cast capace di trasmettere allo spettatore anche la sintonia reale vissuta fuori dal set dai due protagonisti.