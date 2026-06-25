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Cinema

L'identità di Supergirl

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Protagonista del nuovo film diretto da Craig Gillespie, "Supergirl", che si ispira al fumetto "La donna del domani", è un personaggio complesso con una travagliata storia editoriale, non una mera controparte di "Superman". Le mille vite dell'eroina "sopravvissuta", dalle origini alla nuova antologia “Supergirl – Il mondo”

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