In the Hand of Dante, trama e cast del film con Oscar Isaac in streaming su NetflixCinema
Introduzione
La mano di Dante, film del 2025 che in originale porta il titolo del romanzo di cui è l'adattamento, In the Hand of Dante, arriva in streaming su Netflix il 24 giugno, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite app Smart Stick. Il film diretto da Julian Schnabel, e da lui anche co-scritto, è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Negli Stati Uniti è uscito in alcune sale cinematografiche selezionate a giugno 2026. In Italia, dove è stato girato nel 2023 in varie località della Penisola, non è passato per il cinema ed è disponibile al pubblico direttamente in streaming.
Quello che devi sapere
In the Hand of Dante, quando esce e dove vederlo
In the Hand of Dante, in Italia anche La mano di Dante, dall'omonimo romanzo di Nick Tosches del 2002, è un film drammatico con una trama gialla attraversato da sfumature sentimentali e storiche.
Il film, che debutta su Netflix tra le novità del mese di giugno in streaming, è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, dal 24 giugno.
La trama del film
Nick Tosches è un giornalista che si è auto esiliato a Bora Bora. Lì viene contattato da una banda di criminali guidati dal boss Joe Black che gli commissionano un lavoro per cui lui solo ha le competenze: autenticare un antico manoscritto conservato in Vaticano che è una inestimabile prima copia de La Divina Commedia di Dante Alighieri.
Tosches è costretto a partire per l'Italia accompagnato da uno degli uomini di fiducia del boss, Louie, da qui inizia un viaggio che è pari alla discesa agli inferi dantesca.
Più la missione va avanti, più Toches si rende conto di quanto sia simile la sua vicenda a quella del Sommo Poeta. Il giornalista comincia ad identificarsi in lui, mente il presente scivola nel passato e viceversa.
Il cast stellare guidato da Oscar Isaac
La mano di Dante è un progetto ambizioso, una produzione avviata nel 2008 che si è interrotta a lungo per varie ragioni e con un cast che è stato ridefinito più volte.
Nel ruolo doppio di Nick Tosches e Dante Alighieri c'è Oscar Isaac, uno degli attori più talentuosi della sua generazione, star di Dune ma anche di Frankenstein e Beef 2, tra le produzioni più recenti.
Gerald Butler è Louie e Bonifacio VIII, Gal Gadot è Giulietta e Gemma Donati. Il boss Joe Black è John Malkovich. Il doppio ruolo di Lefty e Guido Novello da Polenta è di Louis Cancelmi. Martin Scorsese, irriconoscibile già dalle immagini del trailer, disponibile in alto in questa scheda, è Isaia. Ci sono ruoli anche per Jason Momoa e Al Pacino.
Tra le star italiane spiccano Franco Nero e Sabrina Impacciatore, apprezzata e richiesta a Hollywood dopo l'exploit di The White Lotus.
Location e curiosità
La mano di Dante è stato girato in Italia e le notizie sugli spostamenti della produzione nella Penisola hanno popolato le cronache fin dall'autunno del 2023 con le prime riprese al Lido di Venezia.
La troupe e i protagonisti si sono spostati nel Lazio (Bracciano ha sostituito Firenze, troppo affollata per la produzione), a Roma, in Sicilia (a Palermo), ma non sono mancate incursioni in Emilia Romagna e nel Veneto.
Schnabel, autore premiato a Venezia ma anche a Hollywod per i film Lo scafandro e la farfalla e Prima che sia notte, ha anche contribuito alla sceneggiatura del film che porta anche la firma di Louise Kugelberg.
La storia, che si sviluppa su due piani temporali, è quella del libro, che alterna momenti poetici ad altri molto cupi. Un'avventura che parla della ricerca del senso della vita che Alighieri seppe descrivere in maniera impareggiabile nelle sue opere che parlano ancora, anche attraverso lo schermo.