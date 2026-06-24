La mano di Dante è un progetto ambizioso, una produzione avviata nel 2008 che si è interrotta a lungo per varie ragioni e con un cast che è stato ridefinito più volte.

Nel ruolo doppio di Nick Tosches e Dante Alighieri c'è Oscar Isaac, uno degli attori più talentuosi della sua generazione, star di Dune ma anche di Frankenstein e Beef 2, tra le produzioni più recenti.

Gerald Butler è Louie e Bonifacio VIII, Gal Gadot è Giulietta e Gemma Donati. Il boss Joe Black è John Malkovich. Il doppio ruolo di Lefty e Guido Novello da Polenta è di Louis Cancelmi. Martin Scorsese, irriconoscibile già dalle immagini del trailer, disponibile in alto in questa scheda, è Isaia. Ci sono ruoli anche per Jason Momoa e Al Pacino.

Tra le star italiane spiccano Franco Nero e Sabrina Impacciatore, apprezzata e richiesta a Hollywood dopo l'exploit di The White Lotus.

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